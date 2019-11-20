Видворення Саакашвілі: суд ухвалив остаточне рішення

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу третього президента Грузії, колишнього голови Одеської облгосадміністрації Міхеїла Саакашвілі щодо його реадмісії до Польщі.

Він позивався до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання рішення про реадмісію політика до Польщі незаконним та скасування його.

Саакашвілі просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення позивача до країни попереднього перебування.

Верховний Суд визнав законною реадмісію Міхеіла Саакашвілі до Польщі

Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими Саакашвілі відмовлено в позовних вимогах. Постанова набуває чинності з миті її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Рішення ухвалено під час судового засідання 19 листопада 2019 року. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів.

Як писав OBOZREVATEL:

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон у оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

Саакашвілі заявив, що повернеться до країни після перемоги Зеленського на виборах. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку з правопорушенням.

Третій президент Грузії й ексглава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся до України в середу, 29 травня.

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