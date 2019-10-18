"Відволікають від "формули Штайнмаєра!" Адвокат Гладковського зробив заяву

Затримання експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського має скоріше не юридичні, а політичні підстави.

Про це заявив адвокат Гладковського Руслан Волинець на брифінгу журналістам. На його переконання, це намагання переакцентувати увагу з таких нагальних питань, як "формула Штайнмаєра".

"Цей факт затримання він був потрібен не в юридичному сенсі, а більше для того, щоб переакцентувати суспільства і громадськості з тих питань, які зараз нагально існують в суспільстві і його турбують. Ми розуміємо і "формулу Штайнмаєра" і реакцію суспільства на ці події", - наголосив Волинець.

За його словами, це було зроблено "для того, щоб була нова хайпова новина у конкретний момент".

Руслан Волинець

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"Судячи з новинних стрічок вчора - ця мета таки досягнута. Тому що ця новина топ номер один, і напевно буде сьогодні і завтра. Тому можливо в цьому якась мета", - зауважив адвокат.

Волинець підкреслив, що затримання Гладковського було безпідставним і відбулося з порушенням закону.

"Я категорично заявляю, що це відбулося з грубим порушенням діючого законодавства. Людина знаходиться в ІТТ без ухвали суду", - підкреслив адвокат.

Волинець також наголосив, що його підзахисний співпрацював зі слідством, з’являвся на допити, надавав необхідну слідчим інформацію. Адвокат додав, що після звільнення з держслужби Гладковський понад десять разів виїздив за кордон і повертався в Україну.

Він наголосив: "Особа затримана без ухвали суду, особі підозра не пред’явлена. І наголошую - на момент затримання підозри фактично не існувало".

Адвокат підкреслив, що зі слів Генерального прокурора України стало відомо, що на момент затримання Гладковського підозра ще тільки готувалася.

"Ця інформація пішла навіть не від нас про те, що підозра готується. А в протоколі пан Гладковський вже називається "особа, що підозрюється", - зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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