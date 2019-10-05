"Відверті ідіоти і дилетанти": Портников заговорив про провал і катастрофу в Україні

Публіцист Віталій Портников різко розкритикував українську владу, назвавши її наслідком олігархічного реваншу.

Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook. Він виправдався через невдоволення деяких українців його заявами.

"Є читачі, які постійно вимагають від мене, щоб я припинив їх лякати, а замість цього допоміг новій владі", – написав він.

Віталій Портников 24tv.ua

Портников заявив, що нібито контролює владу, яка, на його думку, "складається з декількох кадрових шарів".

"Є просто відверті ідіоти і дилетанти, які нічого ні в чому не розуміють, але вірять, що здатні управляти. Є пройдисвіти, які розраховують збагатитися в наступаючому хаосі. І є професіонали, які проміняли честь на посади", – стверджує публіцист.

"Така кадрова суміш обіцяє Україні політичний провал, економічну кризу і соціальну катастрофу. Уникнути цього не вдасться, але і трагедії я не бачу: все це необхідне щеплення для відновлення процесу державного будівництва", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, президент України Володимир Зеленський, погодившись на "формулу Штайнмаєра", прийняв умови Кремля і піддав країну небезпеці повної дестабілізації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!