Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:00
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Відверті ідіоти і дилетанти": Портников заговорив про провал і катастрофу в Україні

64.6т Читати матеріал російською

Публіцист Віталій Портников різко розкритикував українську владу, назвавши її наслідком олігархічного реваншу.

Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook. Він виправдався через невдоволення деяких українців його заявами.

"Є читачі, які постійно вимагають від мене, щоб я припинив їх лякати, а замість цього допоміг новій владі", – написав він.

Новини
"Зеленський нас обманює!" Портников попередив про небезпеку "дружби" з Путіним

Віталій Портников

Віталій Портников

24tv.ua

Портников заявив, що нібито контролює владу, яка, на його думку, "складається з декількох кадрових шарів".

"Є просто відверті ідіоти і дилетанти, які нічого ні в чому не розуміють, але вірять, що здатні управляти. Є пройдисвіти, які розраховують збагатитися в наступаючому хаосі. І є професіонали, які проміняли честь на посади", – стверджує публіцист.

"Така кадрова суміш обіцяє Україні політичний провал, економічну кризу і соціальну катастрофу. Уникнути цього не вдасться, але і трагедії я не бачу: все це необхідне щеплення для відновлення процесу державного будівництва", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Віталія Портникова, президент України Володимир Зеленський, погодившись на "формулу Штайнмаєра", прийняв умови Кремля і піддав країну небезпеці повної дестабілізації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
45
Коментарі
64
41
Смішно
155
Цікаво
311
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Каструли, заепеньте новый майдан,сожгите десяток ментов и завалите из снайперских гвинтивок пару сотен нерабов-ахтивистов, для небесной сотни,назовите сей бардак революцией долбогидности или гидноёбности и чекайте очередного покращення
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Из кремля поступила команда всем путенским троллям и ботам срочно поддерживать ЗЕлю !!!! =)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Сухов Гена
Сухов Гена
Это чучело за бабло все расскажет ,а если дать ему чуть больше резко поменяет свое предыдущее мнение .Публицист хренов .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
2 из 3 ответов | показать все
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Litvinenko Nik, він інкогніто, здатне лише тявкати з-за кутка. Чи ж не так?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Серко Прокоп
Серко Прокоп
Сухов Гена, Он деньги не берет, с ним расплачиваются хлопчиками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel