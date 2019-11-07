"Там Швейцарія!" Зеленський розповів про досягнення Донбасу після відводу військ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в населених пунктах Донбасу, де пройшло розведення військ – у Станиці Луганській і Золотому-4.

Подробиці він розкрив в інтерв'ю "Відверто з президентом", знятим за кермом автомобіля Tesla (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми розвели війська в Станиці Луганській і, бачите, зробили тимчасовий пішохідний міст. А зараз уже заливається бетоном, буде фундаментальний міст побудований. Там КПВВ, світло, там Швейцарія!" – запевнив президент.

Зеленський розповів про досягнення після відводу військ

Із розведенням у Золотому, за його словами, було багато маніпуляцій, однак воно також пройшло успішно.

"У Катеринівці (біля Золотого) розвели війська. І немає там жодних пострілів. І в Станиці Луганській немає. І статистика така: де є розведення, вогню немає. У Петрівському поле і немає жодних проблем із відведенням військ, тільки час треба", – додав він.

Президент поділився гордістю за українських військових і відзначив їх злагоджені дії.

"Жодної сірої зони немає! Забудьте ці слова. Там безпечна ситуація. Там перебувають наші люди. Військові пішли, там представники поліції і служби безпеки", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський сказав, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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