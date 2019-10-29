У Зеленського задумали відвести війська по всьому Донбасу: з'явилася схема 'сірої зони'

За умови повного припинення вогню на Донбасі українські військові можуть розвести сили і засоби в 35 населених пунктах, що істотно збільшить "сіру зону".

Про це йдеться в матеріалі depo.ua. Відзначається, що в команді президента Володимира Зеленського вже не раз говорили про можливе відведення військ по всій лінії розмежування.

У зв'язку з цим президент ГО "Вільна Доля" Андрій Білоног опублікував у Facebook можливу карту "сірої зони" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У Зеленського задумали відвести ЗСУ по всьому Донбасу

На схемі видно, що на Луганщині з-під контролю ЗСУ вийдуть такі населені пункти: Сизе, Болотенне, Піщане, Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Лобачеве, Лопаскине, Слов'яносербськ, Трьохізбєнка, Кряківка, Кримське, Оріхове-Донецьке, Новотошківське, Оріхове і Катеринівка.

Частково демілітаризованими стануть (лінія відведення пройде прямо по них) Валуйське, Станиця Луганська, Золоте і Попасна.

Facebook Андрія Білонога

На Світлодарській дузі в неконтрольованій "сірій зоні" виявиться Новолуганське, а Світлодарськ, Луганське та Троїцьке перетворяться на прифронтові.

Facebook Андрія Білонога

На Горлівському периметрі українським бійцям доведеться залишити Гладосове, Травневе і Торецьк, а Зайцеве залишиться на лінії відводу.

Facebook Андрія Білонога

Поблизу Донецька ЗСУ підуть з Опитного, Пісок і Невельського, а Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка опиняться на лінії відведення.

Facebook Андрія Білонога

На Докучаєвському напрямку українська армія піде з Новогригорівки, Гранітного, Петровського та Богданівки. Новогнатівка, Миколаївка і Старогнатівка виявляться на лінії відводу.

Facebook Андрія Білонога

У Приазов'ї українські військові залишать Чермалик, Павлопіль, Харчовик, Гнутове, Водяне, Широкине і Бердянське. Талаківка і Лебединське ж з повністю контрольованих перетворяться на прифронтові. Лінія фронту переміститься на два кілометри ближче до Маріуполя.

Facebook Андрія Білонога

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Україна і "Л/ДНР" почали розведення військ у Золотому. Після цього планують організувати такий же процес і в Петрівському.

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