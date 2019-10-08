Відведення військ на Донбасі: Зеленському запропонували перенести офіс на фронт

Президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести ОП на Донбас, а саме в селище Золоте на Луганщині.

Відповідна петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави. Станом на 12:00 8 жовтня її вже встигли підписати 1758 осіб із 25 тисяч необхідних для розгляду. До кінця збору підписів є 92 дні.

"Вимагаємо терміново перенести Офіс президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Переїзд має бути здійснений до відведення Збройних сил України, за так званою формулою Штайнмаєра", – йдеться в петиції.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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