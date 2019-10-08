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8 жовтня • оновлено в 13:21
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Відведення військ на Донбасі: Зеленському запропонували перенести офіс на фронт

15.5т Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести ОП на Донбас, а саме в селище Золоте на Луганщині.

Відповідна петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави. Станом на 12:00 8 жовтня її вже встигли підписати 1758 осіб із 25 тисяч необхідних для розгляду. До кінця збору підписів є 92 дні.

"Вимагаємо терміново перенести Офіс президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Переїзд має бути здійснений до відведення Збройних сил України, за так званою формулою Штайнмаєра", – йдеться в петиції.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Відведення військ на Донбасі: Зеленському запропонували перенести офіс на фронт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Dub Oleg
Dub Oleg
И всех советников и министров и верховную Раду со всеми помощниками тоже туда перенести
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Всех укропатов (украинских патриотов) на фронт! А то скачут по киеву или строчат грозные посты в соцсетях.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Гусенцова Галина, гусень вылезла из ж*пы и что-то хрюкнула.
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70rus xxx
70rus xxx
На месте ЗеМоники,я б всех,кто за продолжении войны, отправил на фронт.
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2 из 6 ответов | показать все
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Виня Ксения, ты уже давно под плинтусом, шл.юха вышедшая из тиража
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Виня Ксения
Виня Ксения
Понтелеймон Кулиш, сиди под плинтусом, фашистский утырок, и не вякай.
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