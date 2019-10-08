Відведення військ на Донбасі: Зеленському запропонували перенести офіс на фронт

Президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести ОП на Донбас, а саме в селище Золоте на Луганщині.
Відповідна петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави. Станом на 12:00 8 жовтня її вже встигли підписати 1758 осіб із 25 тисяч необхідних для розгляду. До кінця збору підписів є 92 дні.
"Вимагаємо терміново перенести Офіс президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Переїзд має бути здійснений до відведення Збройних сил України, за так званою формулою Штайнмаєра", – йдеться в петиції.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петрівському й Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці й не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладено, оскільки були порушення перемир'я.
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