Відсутній склад злочину: суд Панами закрив абсурдну справу проти Порошенка

Суд Панами остаточно закрив справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка через начебто легалізацію доходів компаній, пов'язаних з політиком.

Як написав адвокат Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у мережі Facebook, панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно.

Він зазначив, що у жовтні Перша спеціалізована прокуратура з питань організованої злочинності Панами ухвалила рішення про тимчасове закриття справи через відсутність складу злочину.

Суд Панами закрив справу проти Порошенка

"За нашою заявою суд закрив справу. Суддя зазначив, що дійсно відсутній склад злочину і підтвердив рішення прокурора, зазначивши, що справу закрито остаточно", – повідомив адвокат Порошенка.

Новіков також нагадав, що паралельно з цим адвокати Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова, який ініціював справу проти п'ятого президента, про дачу завідомо неправдивих свідчень. Прокурор, який розглядає цю заяву, визнав Порошенка потерпілим і надав йому відповідний статус.

Нагадаємо, справа проти Порошенка була відкрита у липні 2019 року. У заяві стверджувалося, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Прокурор закрив справу за відсутністю доказів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра" проти п'ятого президента є російським замовленням задля шкоди репутації політика.

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