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12 грудня • оновлено в 15:46
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Відсутній склад злочину: суд Панами закрив абсурдну справу проти Порошенка

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Суд Панами остаточно закрив справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка через начебто легалізацію доходів компаній, пов'язаних з політиком.

Як написав адвокат Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у мережі Facebook, панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно.

Він зазначив, що у жовтні Перша спеціалізована прокуратура з питань організованої злочинності Панами ухвалила рішення про тимчасове закриття справи через відсутність складу злочину.

Суд Панами закрив справу проти Порошенка

Суд Панами закрив справу проти Порошенка

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"За нашою заявою суд закрив справу. Суддя зазначив, що дійсно відсутній склад злочину і підтвердив рішення прокурора, зазначивши, що справу закрито остаточно", – повідомив адвокат Порошенка.

Новіков також нагадав, що паралельно з цим адвокати Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова, який ініціював справу проти п'ятого президента, про дачу завідомо неправдивих свідчень. Прокурор, який розглядає цю заяву, визнав Порошенка потерпілим і надав йому відповідний статус.

Нагадаємо, справа проти Порошенка була відкрита у липні 2019 року. У заяві стверджувалося, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Прокурор закрив справу за відсутністю доказів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра" проти п'ятого президента є російським замовленням задля шкоди репутації політика.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Ілля Новіков
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Засудить по-закону мразь портнова.
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