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11 лютого • оновлено в 11:06
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Відступили: в Росії раптово заговорили про зрив "нормандської зустрічі" у квітні

9.5т
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Зустріч лідерів "нормандського формату" може не відбутися у квітні у Берліні через заяви Києва і ступінь виконання узгодженого "Паризького пакету".

Про це заявив РИА Новости заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. За його словами, з усього списку домовленостей "Л/ДНР" і Київ лише обмінялися полоненими.

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"Поки зі списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решту не виконано. Поведінка українців у Контактній групі і заяви з Києва викликають сумнів з приводу того, що до квітня це вдасться втілити. Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакету", найперше його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту "нормандського формату" поки не доводиться", – сказав Руденко.

У Росії раптово заговорили про зрив "нормандської зустрічі"

У Росії раптово заговорили про зрив "нормандської зустрічі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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васильевич василий
васильевич василий
Зеля на первой встрече пытался наипать Россию . Будет наказан
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0
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Устали от ебучей Xoxлостании, будут присоединяться Донбасс.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
ШО ОПЯТЬ?! =))))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
НикуА себе неожиданность,сами ни одного пункта не выполнили ,но удивление ""искреннее" а че это мацкали так говорят?
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2 из 3 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кризский Игорь, ты свои мрии за действительность не выдавай, так легче будет жить. А вот задание для Киева более чем реальные, где согласованный закон об особом статусе, где имплементация формулы Штайнмайера?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Plotnikov Alex, Москали должны вывести войска и передать границу, а дальше может быть мы подумаем про выборы.
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