Відступили: в Росії раптово заговорили про зрив "нормандської зустрічі" у квітні

Зустріч лідерів "нормандського формату" може не відбутися у квітні у Берліні через заяви Києва і ступінь виконання узгодженого "Паризького пакету".

Про це заявив РИА Новости заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко. За його словами, з усього списку домовленостей "Л/ДНР" і Київ лише обмінялися полоненими.

"Поки зі списку відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Решту не виконано. Поведінка українців у Контактній групі і заяви з Києва викликають сумнів з приводу того, що до квітня це вдасться втілити. Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакету", найперше його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту "нормандського формату" поки не доводиться", – сказав Руденко.

У Росії раптово заговорили про зрив "нормандської зустрічі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" у Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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