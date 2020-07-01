Відставку Смолія планували запропонувати Зеленському "Слуги народу": спливло листування
Напередодні відставки глави Нацбанку Якова Смолія журналісти оприлюднили переписку "Слуг народу", які 1 липня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським планували обговорити питання звільнення керівника НБУ.
Фрагмент листування в депутатському чаті "Dream Team Слуга народу" опублікувало видання "Букви". Однією з тем спілкування із Зеленським значилося звільнення глави НБУ.
"Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимиром Зеленським) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь", – написано в першому повідомленні.
На цю пропозицію один з учасників запропонував обговорити із Зеленським звільнення глави Національного банку України Якова Смолія.
"НБУ – звільнення глави. СБУ – безпрецедентні повноваження, які зараз вписуються в законопроєкт СБУ профільним комітетом (безперешкодний доступ...) ", – йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про "політичний тиск" протягом тривалого часу.
У Національному банку України заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".