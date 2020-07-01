Відставку Смолія планували запропонувати Зеленському "Слуги народу": спливло листування

Політика 22:52, 1.07.2020 Оновлено: 23:50, 1.07.2020

Напередодні відставки глави Нацбанку Якова Смолія журналісти оприлюднили переписку "Слуг народу", які 1 липня на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським планували обговорити питання звільнення керівника НБУ.

Фрагмент листування в депутатському чаті "Dream Team Слуга народу" опублікувало видання "Букви". Однією з тем спілкування із Зеленським значилося звільнення глави НБУ.

"Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимиром Зеленським) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь", – написано в першому повідомленні.

На цю пропозицію один з учасників запропонував обговорити із Зеленським звільнення глави Національного банку України Якова Смолія.

"НБУ – звільнення глави. СБУ – безпрецедентні повноваження, які зараз вписуються в законопроєкт СБУ профільним комітетом (безперешкодний доступ...) ", – йдеться в повідомленні.

Листування "слуг народу" стосувалася звільнення глави НБУ
("Букви")

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