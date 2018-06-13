Відставка Жебрівського: Порошенко прийняв рішення

Президент України Петро Порошенко затвердив звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського, який подав у відставку.

Відповідний указ №164/2018, який підписав глава держави, було опубліковано на офіційному сайті президента 13 червня.

"Про звільнення П.Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Президент України П.Порошенко", - сказано в документі.

Варто відзначити, що президент призначив Жебрівського головою Донецької обласної держадміністрації 11 червня 2015 року.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 11 червня Жебрівський повідомив про своє рішення піти у відставку. Пізніше, з'явилася інформація про можливого його наступника на посту глави Донецької області.

13 червня Порошенко підписав указ про нагородження Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.