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Відставка Жебрівського: Порошенко прийняв рішення

1.2тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко затвердив звільнення голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського, який подав у відставку.

Відповідний указ №164/2018, який підписав глава держави, було опубліковано на офіційному сайті президента 13 червня.

"Про звільнення П.Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Президент України П.Порошенко", - сказано в документі.

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Варто відзначити, що президент призначив Жебрівського головою Донецької обласної держадміністрації 11 червня 2015 року.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 11 червня Жебрівський повідомив про своє рішення піти у відставку. Пізніше, з'явилася інформація про можливого його наступника на посту глави Донецької області.

13 червня Порошенко підписав указ про нагородження Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особи
Павло ЖебрівськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
Донецька область
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