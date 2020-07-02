Відставка Смолія – приклад незаконного "схиляння", у Порошенка цього не було, – адвокат

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що судовий процес у сфальсифікованій справі проти п’ятого президента є дуже важливим для суспільства – він демонструє, як далеко може зайти влада у своєму бажанні зруйнувати правову систему країни.

Він наголосив, що надумані звинувачення про начебто "схиляння" керівника Служби зовнішньої розвідки Божка до виконання наказу Верховного Головнокомандувача не мають жодних доказів – на відміну від свіжого прикладу, коли голова НБУ подає у відставку через політичний тиск, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"У цій справі фактично відсутній спір про факти. Йдеться про підписання президентом указу. Ніхто не казав, що Порошенко тиснув, погрожував Божку, обіцяв йому щось. Ми знаємо, як виглядає, коли президент когось до чогось схиляє. Аби далеко не ходити: вчорашня історія про відставку голови НБУ, а сьогодні з’ясовується, що там було дві бесіди – одна більш ввічлива, інша більш пряма у кабінеті президента, які закінчилися написання заяви про відставку. Так виглядає, коли президент когось до чогось схиляє", – переконаний Новіков.

За його словами, усього цього, навіть за версією слідства, немає в матеріалах справи Порошенка – ніякої таємної бесіди з Божком

Новіков переконаний, що основна мета влади – перешкодити лідеру опозиційної партії здійснювати свою політичну діяльність. Саме тому слідчі мають намір клопотати про продовження терміну розслідування ще на три місяці, бо за більш ніж рік не спромоглися його завершити.

"Ніхто не може повірити, що за цією вимогою зараз стоїть реальна задача охорони інтересів слідства. За нею стоїть звісно ж тиск на опозиціонера, тиск на депутата і голову партії, якому напередодні місцевих виборів хочуть заборонити пересуватися по Україні. І вже вчора нам анонсували намір слідства продовжувати вести розслідування. В Печерський суд вже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити строки попереднього розслідування по справі про призначення Семочко до 10 жовтня, тобто ще на три місяці", – зазначив Новіков.

"Реально зараз ДБР просить Печерський суд дозволити витратити їм близько 15 мільйонів гривень на те, щоб продовжувати займатися розслідуванням справи про те, як Порошенко призначив Семочка", – наголосив Новіков.

Він підкреслив, що для правоохоронців ця справа важлива, але вони через неї зганьбилися

"Ситуація скандальна і вимагає уваги. Мова йде не про вилучення паспортів на два дні, а про те, що це справа, знакова для них. Вони самі розуміли, що це важливо,і вони не могли дозволити собі зганьбитися на очах у всіх після того, як вони рік говорили, що зараз буде буде. З першою справою не можна було ніяк зганьбитися – але вони зганьбилися", – сказав Новіков.

"Прохання одне – дивіться за руками, дивіться, що відбувається. Те, що буде на слуханні 8 липня, важливо не лише в рамках цієї справи. Це буде визначати взаємовідносини спілкування суспільства з ДБР і Генеральною прокуратурою на багато місяців вперед", – наголосив Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що звільнення голови НБУ Якова Смолія несе надзвичайні ризики для фінансової стабільності України та співпраці з міжнародними партнерами.