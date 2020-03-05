Відставка Рябошапки: у "Слузі народу" розповіли, коли голосуватимуть за нового генпрокурора

У партії "Слуга народу" заявили, що питання призначення нового генерального прокурора в разі відставки Руслана Рябошапки 5 березня розглядатися не буде. Найімовірніше, це відбудеться наступного тижня.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає "Інтерфакс-Україна". Вона зазначила, що за процедурою, в разі, якщо буде висловлено недовіру чинному генеральному прокурору, то кадрового рішення відразу не буде.

"Подання вносить президент України, потім воно має бути обговорене на відповідному комітеті, перед тим, як це потрапить до сесійної зали", – сказала Кравчук.

Вона нагадала, що позачергові засідання скликаються в пленарний тиждень у години, коли немає засідань.

"Теоретично, це може відбутися наступного пленарного тижня, якщо буде позитивне рішення про недовіру нинішньому генпрокурору", – додала депутатка.

Кравчук також повідомила – президент пообіцяв, що кандидатури, які розглядатимуться на посаду генпрокурора, будуть обговорені у фракції. Вона також розповіла, що президент розглядає кілька кандидатур на посаду генпрокурора.

"Некоректно називати їхні прізвища. На фракції обговорювалася прізвище Іонушас. І президент знає про те, що сигнальне голосування було, але все ж таки вирішувати йому, і, очевидно, ми будемо обговорювати різні кандидатури", – сказала Кравчук.

Зазначимо, що за даними джерела OBOZREVATEL, основний і єдиний кандидат на посаду нового генпрокурора – народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Разом з тим, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має твердої впевненості у відставці Рябошапки, тому про його можливого наступника поки говорити не хоче.

"Прізвища претендентів будемо називати, коли посада звільниться. Імовірність такого – 50 на 50. Це ж депутати. У нас по кожному голосуванню так", – сказав Корнієнко журналістам PavlovskyNews.

У той же час нардеп Олександр Качура повністю впевнений, що відставка відбудеться.

"Є депутати, які незадоволені можливою відставкою генерального прокурора, але їх мало. Більшість оцінюють результати його роботи, як незадовільні і будуть голосувати за відставку", – уточнив Качура.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді правоохоронний комітет схвалив відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Також глава партії СН Олександр Корнієнко розповів, коли в Раді розглянуть відставку Рябошапки.

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