Провалив посадки і прославився будинком у Франції: чим Рябошапка не догодив "слугам народу"

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради у четвер, 5 березня, збираються відправити у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Основною причиною називають відсутність анонсованих "посадок навесні" та відмову генпрокурора підписати підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Чим іще завинив Рябошапка – дізнавався OBOZREVATEL.

Провал "весняних посадок"

Навесні 2019 року, в розпал чергових президентських виборів в Україні, по всій країні висіла агітаційна реклама Володимира Зеленського з написом "Весна прийде – саджати будемо".

Агітаційна реклама Зеленського

Зеленський виграв вибори президента, весна минула, а посадки так і не почалися. На початку жовтня український президент провів великий пресмарафон, на якому пообіцяв, що правоохоронці озвучать результати з найгучніших справ уже до 1 листопада. Але цього так і не відбулося.

Це і стало причиною початку збору підписів серед народних депутатів за розгляд відставки Рябошапки.

Руслан Рябошапка РБК

Мабуть, єдина справа генпрокурора, якою він міг би похвалитися – це розслідування щодо екснардепа Сергія Пашинського, якого у жовтні суд узяв під варту у справі про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Того ж місяця Рябошапка заявив, що ГПУ зареєструвала щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати також цей колишній народний депутат.

Але вже у грудні, перед новим роком, Пашинського відпустили під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Нині реформований Офіс генерального прокурора більше не повідомляв жодних нових даних у справі, про яку в суспільстві почали забувати. А 27 березня 2020 року підозрюваному нардепу знову переглядатимуть запобіжний захід у суді.

Сергій Пашинський "РБК"

Крім уповільненої справи Пашинського, Рябошапку звинуватили в розвалі справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Терміни досудового розслідування не раз продовжувалися, і в січні слідчим дали новий термін – до червня 2020 року.

Сам Рябошапка пояснив, що треба зібрати додаткові докази для передачі до суду справи з обвинувачення виконавців і організаторів убивства Шеремета, оскільки наявних недостатньо.

Павло Шеремета "РБК"

З приходом Рябошапки за ним закріпилася і справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк. У листопаді минулого року він заявив, що в розслідуванні мало зрушень через низку проблем серед групи прокурорів, яку довелося поміняти. Він також додав, що справу не хотіли розслідувати.

Наразі про підозру у створенні та участі в діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям і знищенням майна в Херсоні, зокрема, вона пов'язана і з вбивством Гандзюк, оголошено 9 особам.

З появою інформації про голосування за відставку Рябошапки, за генпрокурора заступився батько Гандзюк – Віктор. Він заявив, що після того, як Рябошапка став генеральним прокурором, у справі про вбивство його дочки з'явилися зрушення. Він закликав президента Зеленського залишити його на посаді.

Катерина Гандзюк DW

У блокуванні розслідування понад 1000 кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань звинуватила Офіс генерального прокурора т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова. Вона стверджує, що генеральний прокурор Руслан Рябошапака "не тільки приховує, але і заперечує цей факт". За її словами, в понеділок вона отримала від нього листа з цього приводу.

Але останньою краплею для "слуг народу" стала нібито відмова Рябошапки підписати підозри у трьох справах, відкритих проти п'ятого президента Петра Порошенка. Депутати монобільшості вже давно стверджують, що генпрокурор затягує розслідування щодо колишнього президента.

Петро Порошенко "Ліга.нет"

Крім того, немає жодних просувань і стосовно скандалу Свинарчуків-Гладковських. У березні минулого року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповіли, що тодішній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський разом зі своїм сином Ігорем причетні до розкрадань в оборонному комплексі. Сума збитків становить не менше 250 млн гривень, і до цього може бути причетною низка чиновників, включаючи ексгендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Сім'я і будинок у Франції

У лютому цього року Рябошапка відзначився ще одним скандалом. У селищі Ла-Ванзеє (Франція) журналісти знайшли будинок генерального прокурора, в якому проживає дружина Рябошапки Олеся Бартовщук і троє їхніх дітей: Тимур, Лука і Марко. Зазначається, що всі троє синів народилися у Франції і є громадянами цієї країни.

Будинок Рябошапки у Франції "Страна"

Особняк площею 145 м. кв. був куплений трохи більше трьох років тому, а власницею значиться Бартовщук. Згідно з декларацією Рябошапки за 2018 рік – будинок розташований на ділянці землі площею трохи більше 4 соток. У будинку два поверхи, є гараж. Біля входу росте кілька хвойних дерев, а сам двір – за особняком.

Як зазначається, місце купівлі будинку обране не випадково. Адже Бартовщук працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. До переїзду до Франції дружина Рябошапки працювала в Міністерстві юстиції України – була начальницею відділу цивільного і господарського процесу в Нацбюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод.

Пізніше Рябошапка заявив, що для купівлі будинку у Франції взяв кредит на 440 тисяч євро, який досі виплачує.

Будинок Рябошапки у Франції

Скандал із батьком

Історія з найдорожчим будинком у Франції є особливо цікавою з огляду на той факт, що у жовтні минулого року батько Руслана Рябошапки – Георгій, подав до суду на сина і дочку, щоб відсудити у них аліменти.

За твердженням Георгія Рябошапки, діти вигнали його з дому і покинули. При цьому у 2015 році суд уже розглядав позов до Руслана і Людмили Рябошапка, але суддя Олена Скарлат відмовила позивачеві у задоволенні вимог.

Позов проти Рябошапки Скрін

Тоді батько нинішнього генпрокурора заявляв, що не може дозволити купити навіть речі першої необхідності, і просив стягнути зі своїх дітей аліменти в розмірі 1/5 частини всіх видів заробітку щомісячно. Щоправда, потім батько генпрокурора все спростовував.

Дружина володіє всім

В останній декларації Рябошапки за 2018 рік зазначено, що у нього власної нерухомості немає, а будинок у Франції та квартира у Києві записані на дружину Олесю Бартовщук.

Олеся Бартовщук

Таким чином, сім'я генпрокурора володіє квартирою площею 150 квадратних метрів у елітному селі Нові Петрівці на Київщині, і там само земельною ділянкою площею 318 квадратних метрів (Олеся є співвласницею).

У декларації вказано і раніше згаданий будинок у Франції, площею 145 метрів квадратних, і земельну ділянку площею 440 квадратних метрів.

У родині є дві машини – Volvo XC90 і Volvo XC70.

Доходи сім'ї Рябошапки за 2018 рік склали 5 398 515 грн, при цьому майже 4 млн зарплатні отримала його дружина.

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