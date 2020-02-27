Відставка Нескоромного: в СБУ відреагували на звільнення заступника Баканова

Прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська не підтвердила, але і не спростувала інформацію про відставку першого заступника голови спецслужби Дмитра Нескромного.

У коментарі "Главкому" вона заявила, що зараз перебуває на лікарняному.

Дмитро Нескромний

"По-перше, я зараз перебуваю на лікарняному. Я не можу вам це ані підтвердити, ані спростувати", – сказала Гітлянська.

Нагадаємо, у четвер, 27 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський має намір відправити у відставку заступника голови СБУ Івана Баканова - Дмитра Нескромного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили фейк про те, що начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак нібито подав на ім'я президента Володимира Зеленського рапорт про відставку за власним бажанням.

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