Відставка Клімкіна та Луценка: Зеленський екстрено звернувся до Ради

Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на посаду міністра закордонних справ пропонується кандидатура Вадима Пристайка.

Вадим Пристайко

Наголошується, що зазначені подання президент вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

"З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути зазначені питання", - йдеться в листі до парламенту від 1 липня.

Вадим Пристайко народився в 1970 році в Одеській області.

2000-2001 - консул Генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

2001-2002 - головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики адміністрації президента України.

2002-2006 - радник з політичних питань, тимчасовий повірений у справах України в Канаді.

2007-2009 - заступник директора департаменту НАТО.

2009-2012 - радник-посланник, заступник керівника місії посольства України в США.

2012-2014 - посол України в Канаді.

2014-2017 - заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату, перший заступник міністра закордонних справ України.

З 2017 очолює місію України при НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін 17 травня написав заяву про свою відставку.

Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення Клімкіна. 6 червня Верховна Рада провалила голосування по відставці міністра.

Пристайко був призначений 22 травня заступником голови Адміністрації президента Андрія Богдана.

Партія "Європейська солідарність" підтримала ініціативу призначення Вадима Пристайко на посаду міністра закордонних справ України.

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