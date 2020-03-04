Кардіохірург, юрист і розробник ракет. Що відомо про можливих міністрів

У середу, 4 березня, Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Разом із главою парламенту йде і низка міністрів, на чиї посади вже узгоджені нові і не дуже особи.

Хто очолить Кабмін, і що відомо про нового прем'єра і міністрів – читайте в OBOZREVATEL.

Увечері у вівторок, 3 березня, народні депутати "Слуги народу" на закритій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорили кадрові перестановки в Кабміні. OBOZREVATEL стало відомо, що шестеро міністрів залишаються на своїх посадах, а саме: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки і сільського господарства Тимофій Милованов і віцепрем'єр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

При цьому відомство Милованова розділять, і він буде очолювати Міністерство агропромислового комплексу. А Кулеба, крім нинішньої посади, стане главою МЗС.

Ще щодо чотирьох міністрів ведуться консультації, а десять таки втратили свої посади. Про те, хто їх замінить, розпишемо докладніше.

Прем'єр-міністр. Замість Олексія Гончарука прем'єром може стати Денис Шмигаль

Олексій Гончарук та Денис Шмигаль

Кандидат економічних наук, бізнесмен і державний діяч Денис Шмигаль народився у Львові в 1975 році. Освіту здобув у Львівській політехніці.

У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації. У 2012 році – начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської ОДА. Через рік – директор департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

2018-2019 рр. – директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, в.о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго". Згідно з декларацією, в холдингу ДТЕК Ріната Ахметова за 2018 р Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйона гривень.

Із серпня 2019 року стає головою Івано-Франківської ОДА. А з 4 лютого президент Володимир Зеленський призначив Шмигаля віцепрем'єром – міністром розвитку громад.

Більш детальну інформацію про нового прем'єра, дивись у матеріалі OBOZREVATEL.

Міністерство економічного розвитку. Замість Тимофія Милованова стане Роман Жуковський.

Тимофій Милованов і Роман Жуковський

Магістр у галузі міжнародної економіки, заслужений економіст України і киянин Роман Жуковський із 2000 року обіймав різні керівні посади в "Укрсоцбанку".

У 2005 р. став директором департаменту Міністерства економіки України, а через рік – керівником служби макроекономіки та фінансового сектора Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента України за Віктора Ющенка.

З 2010 р – керівник головного управління соціально-економічної політики Адміністрації президента України вже при Вікторі Януковичі. Через рік Жуковський стає керівником головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента України.

Міністерство охорони здоров'я. Замість Зоряни Скалецької стане Ілля Ємець.

Зоряна Скалецька й Ілля Ємець

Майбутній кардіохірург і заслужений лікар України Ілля Ємець народився в Росії в багатодітній українській родині. Освіту здобував в Україні, у Київському медичному інституті.

Має ліцензію на ведення медичної практики в Австралії, Канаді та Франції, де з 1993 по 1998 р працював дитячим кардіохірургом у головних центрах кардіохірургії.

З 1997 року стає керівником центру дитячої кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України, а в 2003 році очолив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Ємець став першим в Україні, хто почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів.

У грудні 2010 року призначений міністром охорони здоров'я України за президентства Віктора Януковича, відправлений у відставку в травні 2011 року через відсутність реформ у медичній сфері. Унаслідок п'ятимісячного строку на посаді зміг уникнути люстрації.

У ЗМІ говорять, що Ємець є креатурою нинішнього глави профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, який раніше пролобіював на цю посаду Скалецькій.

Міністерство соціальної політики. Замість Юлії Соколовської стане Марина Лазебна.

Юлія Соколовська та Марина Лазебна

Кандидатка економічних наук Марина Лазебна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 2000 р. працювала провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступник начальника відділу пенсійної реформи з питань європейської інтеграції України при Міністерстві економіки.

З 2003 р була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, головний спеціаліст Управління соціальної політики та праці в Секретаріаті Кабінету міністрів України.

З 2011 по 2013 р була помічником міністра, директором Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, яке тоді очолював Сергій Тігіпко, після залишилася і при Наталії Королевській.

З травня 2013 р. Лазебна очолила Державну службу зайнятості, яка була ліквідована в 2014 році.

За даними ЗМІ в 2015 р. Лазебну хотіли зробити міністеркою соцполітики тіньового уряду "Опозиційного блоку" за креатурою Ріната Ахметова.

У червні 2019 р. очолила Державну соціальну службу ще за прем'єрства Володимира Гройсмана, але була звільнена новим урядом уже в жовтні.

Міністерство оборони. Замість Андрія Загороднюка стане Андрій Таран.

Андрій Загороднюк і Андрій Таран

Таран народився в 1955 році в Німеччині в родині радянського військового. У 1977 році закінчив Київське вище зенітно-ракетне інженерне училище за спеціальністю "військовий інженер-радіотехнік". А в 1987 році закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ у Києві за спеціальністю "Управління бойовими діями". Між навчанням встиг відслужити в армії.

Усе життя Таран присвятив службі в Міноборони, був заступником начальника Головного управлінні розвідки до 2011 року. Потім став представником Міноборони при представництві України при ООН.

На президентських виборах весною 2019 року очолював передвиборний штаб кандидата в президенти і ексголовного розвідника країни Ігоря Смешка.

Був Таран і в АТО, де з квітня по серпень 2015 був головою Спільного центру контролю і координації на Донбасі. У ЗМІ говорять, що на цю посаду він потрапив через тісні зв'язки і контакти з росіянами.

У липні 2015 р. ЗМІ вибухнули новиною про те, що з посади голови СЦКК Таран був звільнений через підозру в зраді. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України.

"Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру по ст. 111 КК України (Державна зрада)", – написала пресслужба відомства.

Однак пізніше в РНБО заявили, що їх акаунт був зламаний, і повідомлення фейкове, хоча багато хто дотепер вважають, що Тарану просто вдалося домовитися.

Після СЦКК став членом робочої підгрупи з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Через три місяці, в листопаді 2015 року, був звільнений.

Зараз кажуть, що Тарана просуває в крісло міністра оборони новий глава ОП Андрій Єрмак, який також відомий тісними контактами з представниками Кремля. Ймовірно, що при його призначенні продовжиться миролюбна риторика щодо РФ.

Міністерство з окупованих територій. Замість Оксани Коляди стане Олексій Резніков.

Оксана Коляда й Олексій Резніков

Майбутній заслужений юрист України і представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи народився у Львові. Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Є засновником і партнером низки адвокатських фірм, клієнтами яких у різні часи були Олександр Роднянський, Савік Шустер, корпорація "Інтерпайп" і ФК "Металіст". Крім того, був одним із адвокатів Віктора Ющенка під час виборчої кампанії в президенти в 2004 році.

З 2008 р прийшов у політику, ставши депутатом Київської міської ради 6 скликання від Блоку Миколи Катеринчука. З 2014 року обраний заступником міського голови – секретарем Київської міської ради.

У 2015 став радником мера Києва Віталія Кличка, у тому ж році отримав від Арсена Авакова нагородний пістолет Taurus.

У вересні 2019 року Рєзнікова призначили на позицію представника України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо Донбасу. У ЗМІ пишуть, що призначення пройшло не без допомоги тодішнього радника, а нині глави ОП Андрія Єрмака.

З цікавих фактів біографії Рєзнікова – він став першим роботодавцем колишнього глави ОП Андрія Богдана. У 2001 році батько Андрія попросив взяти сина в його компанію "Правіс", яка була створена спільно з Сергієм Власенком (майбутнім депутатом "Батьківщини") та Ігорем Пукшиним (майбутнім заступником Секретаріату президента Віктора Ющенка).

Про Рєзнікова кажуть, що він геній юриспруденції і може переплюнути Андрія Портнова в проштовхуванні різних юридичних процедур.

Міністерство фінансів. Замість Оксани Маркарової стане Ігор Уманський.

Оксана Маркарова й Ігор Уманський

Майбутній кандидат економічних наук народився в 1975 р. у Прип'яті Київської області. Після закінчення Київського національного економічного університету в 1997 р. Уманський став головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародного інвестиційного співробітництва Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції.

З 1998 року – експерт служби віцепрем'єр-міністра України з питань економіки. З 2000 року працював на різних посадах при Міністерстві економіки і Нацбанку. У 2005-2006 р. – очолював правління ВАТ "Укртранснафта".

З 2008 по 2010 р. був першим заступником міністра фінансів України Віктора Пинзеника, після його відставки в 2009 році – в.о міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 став заступником міністра фінансів, на той момент Наталії Яресько, але не погодившись із політикою начальниці, пішов із поста вже через рік.

З 2016 по 2019 рік був позаштатним радником п'ятого президента України Петра Порошенка.

За даними ЗМІ, Уманський є людиною екснардепа Ігоря Коненка. Одного разу він навіть намагався нав'язати його в замісники іншому міністру фінансів в уряді Гройсмана Олександру Данилюку.

Міністерство промислового розвитку й оборонного комплексу. Стане Олег Коростельов

Олег Коростельов

Коростельов народився в Кропивницькому в 1949 році. Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю "електронні обчислювальні машини". З 1978 року працює в Київському конструкторському бюро "Луч".

У 2003 році стає генеральним конструктором і генеральним директором Державного підприємства КБ "Луч".

Коростельов є творцем нових українських протитанкових керованих ракет (ПТУР) "Скіф", "Корсар", а також ракети "Вільха" і "Нептун". Має звання "Заслужений машинобудівник України" і орден "За заслуги" III ступеня.

Міністерство спорту. Замість Володимира Бородянського стане Вадим Гутцайт.

Володимир Бородянський та Вадим Гутцайт

Киянин Вадим Гутцайт закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю "фізична культура". Він є президентом федерації фехтування України, олімпійський чемпіон із фехтування на шаблях.

З 2002 по 2010 р. тренував збірну України з фехтування, яка під його керівництвом завоювала золото на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році.

З 2012 по 2017 р. Вадим Гутцайт керував держпідприємством "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". З 2018 року став директором департаменту молоді та спорту КМДА.

Влітку Гутцайт був кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" під номером 81. Але з власних джерел OBOZREVATEL стало відомо, що він не пройшов Службу безпеки партії, і в підсумку вибув зі списку.

Міністерство регіонального розвитку. Замість Дениса Шмигаля стане Олексій Чернишов

Денис Шмигаль і Олексій Чернишов

Харків'янин народився в 1977 році, освіту здобував у Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" за спеціальністю "економіка підприємства". А пізніше – в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".

На початку 2000-х років Олексій Чернишов почав співпрацювати з концерном АВЕК, засновником якого є дуже впливовий бізнесмен і політик із Харкова Олександр Фельдман. Через кілька років він стає віцепрезидентом, а потім і президентом концерну. З 2008 до 2013 року був головою наглядової ради концерну АВЕК.

У 2014 році Чернишов заснував Kyiv Vision Foundation – організацію, що займається залученням інвестицій у країну, підтримкою культурних проєктів, що популяризують Україну в Європі і які розкривають потенціал сучасного українського мистецтва.

У жовтні 2019 року Чернишова призначають головою Київської обласної державної адміністрації.

Міністр Кабінету міністрів. Замість Дмитра Дубілета стане Олег Немчінов

Дмитро Дубілет і Олег Немчінов

Олег Немчінов народився 1 травня 1977 року у Львові, закінчив Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю "Географія" й отримав кваліфікацію географа-викладача.

У 2011 році закінчив приватний вуз "Львівський університет бізнесу та права" за спеціальністю "правознавство". У 2015 році отримав науковий ступінь кандидата наук із державного управління.

З 2000 по 2004 рік був викладачем Львівського професійно-технічного училища, а з 2009 по 2010 рік – начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Львівської ОДА.

З 2014 по 2017 рік Немчинов служив у Державній прикордонній службі.

З 2016 був учасником антитерористичної операції на території Донецької області.

З квітня 2017 року і дотепер був державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.

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