Відставка Гройсмана: у Порошенка заговорили про новий статус прем'єра

У парламентській фракції Блоку Петра Порошенка не виключають, що глава Кабінету міністрів Володимир Гройсман до осені залишиться в статусі в.о. прем'єра.

Джерело в керівництві фракції розповів, що в БПП "настрою розділилися 50 на 50 щодо заяви прем'єра Гройсмана про відставку, якщо буде провалено закон про Антикорупційний суд", повідомляє LB.ua.

"На даний момент ситуація така, що з натяжкою в четвер у нас будуть мінімально необхідні 226 голосів "за" прийняття закону про Антикорупційний суді з урахуванням вимог Венеціанської комісії. Але ситуація змінюється щодня. Вчора на засіданні фракції БПП піднімалося питання про те, що всі ми чекаємо повернення президента в країну. Нібито в середу-четверг йому особисто буде дзвонити по телефону глава Держдепу США. І тоді буде остаточно вирішене питання щодо голосування за закон про Антикорупційний суд", - заявив співрозмовник видання.

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За словами народного депутата, половина фракції підтримує відставку Гройсмана, друга частина - ні. Однак без голосів "Народного фронту" звільнення прем'єра не буде.

"Тому всі розуміють, що навіть якщо прем'єр подасть заяву про відставку, то голосів "за" його звільнення навряд чи вистачить. Не виключено, що прем'єр може залишитися в статусі "в.о." до осені, правда, з меншими повноваженнями глави уряду", - підкреслив він.

У свою чергу, представник уряду у Верховній Раді і нардеп БПП Вадим Денисенко підтвердив, що "Гройсман однозначно подасть заяву про відставку, якщо парламент у четвер (7 червня - ред.) провалить закон про Антикорупційний суд".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в БПП Гросмайну дали раду щодо його можливої відставки .