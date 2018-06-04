Відставка Гройсмана: у Порошенка дали пораду прем'єру

Питання створення Антикорупційного суду входить в зону відповідальності Верховної Ради, а прем'єр-міністру Володимиру Гройсману варто було б зайнятися своїми безпосередніми обов'язками.

"Коли ми говоримо про співпрацю і про погодження з нашими міжнародними партнерами, то у кожного є своя сфера відповідальності. Відповідальність Кабінету міністрів, наскільки я розумію, це питання тарифів, які зараз обговорюються між міжнародними партнерами і урядом", - заявив глава фракції "Блок Петра Порошенко "Артур Герасимов заявив після погоджувальної ради парламенту в понеділок.

Він нагадав, що президент Петро Порошенко вніс проект закону про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради, а парламент уже прийняв його в першому читанні, і відповідальність депутатів - завершити антикорупційну реформу.

"Моя власна думка, що кожен повинен нести відповідальність за свою, так би мовити, сферу. І кожен повинен нести відповідальність за зрив домовленостей у своїй сфері", - додав він.

Політик наголосив, що в четвер парламент проголосує законопроект про створення Антикорупційного суду, оскільки це його завдання, і побажав Кабінету міністрів успішно завершити переговори з Міжнародним валютним фондом, що є його завданням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив про свою можливу відставку в разі неприйняття Радою закону про Антикорупційний суд.

Після цього він скликав термінову нараду Кабміну .