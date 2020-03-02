Головна Новини
2 березня • оновлено в 20:30
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Відставка Гончарука: в "Слузі народу" прояснили ситуацію з Кабміном

1.9т
Читати матеріал російською

Парламентська фракція "Слуга народу" ухвалить рішення щодо звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, коментуючи численні чутки про відставку уряду.

"Всьому передуватиме зустріч фракції, яка відбудеться завтра вранці. Тому я думаю, що без безпосередньо фракційного обговорення складно щось по суті коментувати. Рішення будуть ухвалюватися після завтрашнього засідання фракції вранці", – повідомив Безгін.

"Якщо ми хочемо звільнити того чи іншого міністра, то йдеться про те, яку політику буде продукувати міністерство при новому призначенці. Тому, звичайно, це не означає, що нам мають спустити якісь прізвища і на основі цього ухвалювати рішення, подобається людина або ні. Повинна бути презентація якогось бачення і на основі цього ухвалюватися рішення", – наголосив він.

Новини
ЗМІ помилилися й Гончарук переможе?

Нардеп, який представляє парламентську монобільшість, не зміг спрогнозувати, яким буде підсумок урядової кризи.

На питання, чи прийдуть депутати на позачергове засідання Ради, присвячене Кабміну, Безгін відповів: "Тут питання не мотивації, а державної необхідності. Тому я впевнений, що завтра зранку фракція збереться в повному складі і буде повна парламентська зала на позачерговому засіданні в середу ввечері".

"Головне, щоб здоровий глузд перемагав, і ми дійсно вибирали між політиками державних стратегій розвитку, а не просто між прізвищами на вивісках кабінетів", – додав "слуга народу".

Відставка Гончарука: в "Слузі народу" прояснили ситуацію

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 16:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Олексій Гончарук Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги