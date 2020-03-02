Відставка Гончарука: в "Слузі народу" прояснили ситуацію з Кабміном

Парламентська фракція "Слуга народу" ухвалить рішення щодо звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, коментуючи численні чутки про відставку уряду.

"Всьому передуватиме зустріч фракції, яка відбудеться завтра вранці. Тому я думаю, що без безпосередньо фракційного обговорення складно щось по суті коментувати. Рішення будуть ухвалюватися після завтрашнього засідання фракції вранці", – повідомив Безгін.

"Якщо ми хочемо звільнити того чи іншого міністра, то йдеться про те, яку політику буде продукувати міністерство при новому призначенці. Тому, звичайно, це не означає, що нам мають спустити якісь прізвища і на основі цього ухвалювати рішення, подобається людина або ні. Повинна бути презентація якогось бачення і на основі цього ухвалюватися рішення", – наголосив він.

Нардеп, який представляє парламентську монобільшість, не зміг спрогнозувати, яким буде підсумок урядової кризи.

На питання, чи прийдуть депутати на позачергове засідання Ради, присвячене Кабміну, Безгін відповів: "Тут питання не мотивації, а державної необхідності. Тому я впевнений, що завтра зранку фракція збереться в повному складі і буде повна парламентська зала на позачерговому засіданні в середу ввечері".

"Головне, щоб здоровий глузд перемагав, і ми дійсно вибирали між політиками державних стратегій розвитку, а не просто між прізвищами на вивісках кабінетів", – додав "слуга народу".

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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