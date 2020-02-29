Відставка Гончарука: Томенко дав прогноз щодо Кабміну

З Кабінету міністрів України найближчим часом будуть звільнені кілька міністрів, а повне його "перезавантаження" відбудеться через півроку.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV український політичний і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи численні чутки про відставку уряду Олексія Гончарука.

"Мені здається, що ця кампанія завершиться тим, що буде 3-4 зміни міністрів, які чітко показали, що опускають рейтинг Зеленського і команди. Вони будуть замінені", - зазначив Томенко.

Політик припустив, що в Кабміні з'явиться віце-прем'єр з питань економіки, "тому що якщо Мілованов економіст, то я - лауреат нобелівської премії з економіки".

"Мені здається, план такий - поміняти частково уряд, а під осінь, коли будуть місцеві вибори, сказати - друзі, я терпів-терпів, ми повністю це міняємо, нове світле життя починаємо... Тому ще раз їх "зробимо разом" на місцевих виборах, і тоді я силу президента, Верховної Ради, нового уряду і місцевої влади кину на вівтар боротьби за благо народу", - пояснив він.

Олексій Гончарук facebook.com/aleksey.goncharuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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