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29 лютого • оновлено в 22:34
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Відставка Гончарука: Томенко дав прогноз щодо Кабміну

5.7т
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З Кабінету міністрів України найближчим часом будуть звільнені кілька міністрів, а повне його "перезавантаження" відбудеться через півроку.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV український політичний і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи численні чутки про відставку уряду Олексія Гончарука.

"Мені здається, що ця кампанія завершиться тим, що буде 3-4 зміни міністрів, які чітко показали, що опускають рейтинг Зеленського і команди. Вони будуть замінені", - зазначив Томенко.

Політик припустив, що в Кабміні з'явиться віце-прем'єр з питань економіки, "тому що якщо Мілованов економіст, то я - лауреат нобелівської премії з економіки".

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"Мені здається, план такий - поміняти частково уряд, а під осінь, коли будуть місцеві вибори, сказати - друзі, я терпів-терпів, ми повністю це міняємо, нове світле життя починаємо... Тому ще раз їх "зробимо разом" на місцевих виборах, і тоді я силу президента, Верховної Ради, нового уряду і місцевої влади кину на вівтар боротьби за благо народу", - пояснив він.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

facebook.com/aleksey.goncharuk

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Особи
Микола Томенко Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Мир Миру
Мир Миру
:о))) "Нові" обличчя при владі не означає виключно "молоді". Головне - спрацювання "соціального ліфту", яким піднявся і сам Зеленський :о)))
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