Відомий журналіст Юрій Бутусов спрогнозував, що з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Україні нічого не зміниться.

"Судячи з виступу президента (Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 4 березня. – Ред.), жодних змін у країні не буде. Я думаю, що якість управління тільки погіршуватиметься", – припустив Бутусов в ефірі ObozTV.

Журналіст звернув увагу, що в промові Зеленського не було ані аналізу причин звільнення уряду, ані вказівок на їхні помилки.

"На жаль, ми взагалі не почули про жодні помилки... Ми не почули, чому на 20% щомісяця не виконується план доходів бюджету... Ми не почули жодних планів і завдань, які уряд мав виконати і не виконав. Ми не почули нічого про ВВП, промислове виробництво", – нагадав він.

"Ми почули про те, що уряд був чудовим, молодим, гарним, і тому його чомусь потрібно перезавантажити. Жодної логіки. І жодних висновків з цього зробити не можна", – додав Бутусов.

Він зізнався, що для нього це стало "великим розчаруванням".

"Те, що я сьогодні чув ... Я зрозумів, що керівництво країни погано розуміє, що таке управління. І навіть за півроку вони в цьому не розібралися", – наголосив журналіст.

Рада відправила Олексія Гончарука у відставку facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

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