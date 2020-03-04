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4 березня • оновлено в 21:24
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Відставка Гончарука: Бутусов різко висловився про зміну Кабміну

8.3т
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Відомий журналіст Юрій Бутусов спрогнозував, що з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Україні нічого не зміниться.

"Судячи з виступу президента (Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 4 березня. – Ред.), жодних змін у країні не буде. Я думаю, що якість управління тільки погіршуватиметься", – припустив Бутусов в ефірі ObozTV.

Журналіст звернув увагу, що в промові Зеленського не було ані аналізу причин звільнення уряду, ані вказівок на їхні помилки.

"На жаль, ми взагалі не почули про жодні помилки... Ми не почули, чому на 20% щомісяця не виконується план доходів бюджету... Ми не почули жодних планів і завдань, які уряд мав виконати і не виконав. Ми не почули нічого про ВВП, промислове виробництво", – нагадав він.

"Ми почули про те, що уряд був чудовим, молодим, гарним, і тому його чомусь потрібно перезавантажити. Жодної логіки. І жодних висновків з цього зробити не можна", – додав Бутусов.

Він зізнався, що для нього це стало "великим розчаруванням".

"Те, що я сьогодні чув ... Я зрозумів, що керівництво країни погано розуміє, що таке управління. І навіть за півроку вони в цьому не розібралися", – наголосив журналіст.

Рада відправила Олексія Гончарука у відставку

Рада відправила Олексія Гончарука у відставку

facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Відставка Кабміну Гончарука Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України президент
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
плоды майдана,ням ням!
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Mega Death
Mega Death
Изменится, изменится. Будет хуже и хуже. Теперь с xoxлов с живых не слезут. Обдерут как липку всю Украину)))
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Франко Иван
Франко Иван
Какая "логика" у Водолеев....? Смешно даже говорить об этом...
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