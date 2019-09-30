Відставка Данилюка: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави у понеділок, 30 вересня.

Причина звільнення в указі не уточнюється.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський прийняв відставку Данилюка після серії консультацій у суботу та неділю.

Зеленський звільнив Данилюка delo.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали у ЗМІ.

Водночас джерела "Української правди" повідомляють, що Данилюк написав заяву у зв'язку з конфліктом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, який хоче "піти у тінь" після скандалів навколо його особистості.

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