Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:03
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Відставка Данилюка: Зеленський поставив крапку

18.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави у понеділок, 30 вересня.

Причина звільнення в указі не уточнюється.

Новини
Скандал із відставкою Данилюка: з'ясувалася роль Зеленського
Відставка Данилюка: Зеленський поставив крапку

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський прийняв відставку Данилюка після серії консультацій у суботу та неділю.

Зеленський звільнив Данилюка

Зеленський звільнив Данилюка

delo.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше цю інформацію підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали у ЗМІ.

Водночас джерела "Української правди" повідомляють, що Данилюк написав заяву у зв'язку з конфліктом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, який хоче "піти у тінь" після скандалів навколо його особистості.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
86
17
Смішно
16
Цікаво
15
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
После консультаций с Беней и его адвокатом?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Причина одна-приватбанк.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
мне кажется зе начинает сдавать партию одному известному шахматисту)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel