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11 лютого • оновлено в 22:36
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"Жив собі на втіху": Богдану пригадали скандальні витівки на посаді глави ОП

3.6т
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Юрист Андрій Богдан, звільнений 11 лютого з посади голови Офісу президента України, запам'ятався українським виборцям своїми скандальними витівками.

Таку думку висловив експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі ObozTV. За його словами, Богдан "жив собі на втіху і цього не приховував".

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"Що зробив Богдан – поки сказати досить складно. Так, він брав активну участь у кадровій політиці. Але мені здається, він "відзначився" все-таки більш скандальними речами. Скандальними для більшості виборців у їхньому розумінні", – пояснив Тизенгаузен.

Він нагадав про знамениті фотографії Богдана і Зеленського в Одесі, а також про деякі його провокаційні висловлювання: "Коли глава Офісу президента пише "Скукатища", чи фотографується десь на пляжі, чи танцює на якійсь вечірці..."

"Тобто, він жив у своє задоволення. І цього не приховував. Він така людина, якій абсолютно було плювати на репутацію. Він більше сміявся з товаришів, які його намагалися "затаврувати" якоюсь морально-етичною ганьбою. Він жив собі на втіху, ось і все", – висловився експерт.

Загадковий пост Богдана на Facebook

Загадковий пост Богдана на Facebook

Facebook / Андрій Богдан

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При цьому Тизенгаузен зазначив, що хоча формально глава ОП – це керівник канцелярії президента, в Україні ця фігура є своєрідним "фільтром" пропуску людей до глави держави.

"І останнім часом ми бачили, що Богдан перестав з'являтися з президентом, особливо, на різних знакових заходах. Замість нього став з'являтися Єрмак.... Думаю, що у Богдана по-людськи "депресія". Йому хотілося іншого, а доводилося вдягати піджак і ходити на якісь засідання", – припустив він.

Богдан і Зеленський на пляжі в Одесі

Богдан і Зеленський на пляжі в Одесі

facebook.com/zelenskiy95

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV
Особи
Андрій Богдан Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Он жил в свое удовольствие, вот и все..." - господин эксперт, а Главный Слуга живет ИНАЧЕ? Что-то все вы смелы задним числом.
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"Жил в свое удовольствие"... Ну хоть в своё... А то предыдущая власть жила не только в своё, но и своих пaxaнoв - пuндocни.
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Гоша Злой
Гоша Злой
он напи..ил за эти полгода столько, что может курить бамбук где-то в Полинезии или Мексике в окружении мамасит, а не гламурных местечковых красоток бесконечно долго и наблюдать за тем, как клован топит себя день за днем)
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