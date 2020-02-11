"Жив собі на втіху": Богдану пригадали скандальні витівки на посаді глави ОП

Юрист Андрій Богдан, звільнений 11 лютого з посади голови Офісу президента України, запам'ятався українським виборцям своїми скандальними витівками.

Таку думку висловив експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі ObozTV. За його словами, Богдан "жив собі на втіху і цього не приховував".

"Що зробив Богдан – поки сказати досить складно. Так, він брав активну участь у кадровій політиці. Але мені здається, він "відзначився" все-таки більш скандальними речами. Скандальними для більшості виборців у їхньому розумінні", – пояснив Тизенгаузен.

Він нагадав про знамениті фотографії Богдана і Зеленського в Одесі, а також про деякі його провокаційні висловлювання: "Коли глава Офісу президента пише "Скукатища", чи фотографується десь на пляжі, чи танцює на якійсь вечірці..."

"Тобто, він жив у своє задоволення. І цього не приховував. Він така людина, якій абсолютно було плювати на репутацію. Він більше сміявся з товаришів, які його намагалися "затаврувати" якоюсь морально-етичною ганьбою. Він жив собі на втіху, ось і все", – висловився експерт.

Загадковий пост Богдана на Facebook Facebook / Андрій Богдан

При цьому Тизенгаузен зазначив, що хоча формально глава ОП – це керівник канцелярії президента, в Україні ця фігура є своєрідним "фільтром" пропуску людей до глави держави.

"І останнім часом ми бачили, що Богдан перестав з'являтися з президентом, особливо, на різних знакових заходах. Замість нього став з'являтися Єрмак.... Думаю, що у Богдана по-людськи "депресія". Йому хотілося іншого, а доводилося вдягати піджак і ходити на якісь засідання", – припустив він.

Богдан і Зеленський на пляжі в Одесі facebook.com/zelenskiy95

Як писав OBOZREVATEL:

11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

На місце голови ОП був призначений Андрій Єрмак, який до цього обіймав посаду помічника президента. Останні місяці Єрмак супроводжував Зеленського у всіх міжнародних візитах, зокрема, й під час скандальної поїздки в Оман.

В Офісі президента вже прокоментували заміну Богдана на Єрмака й оголосили, що "попереду – важливі реформи".

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