"Богдан Шредінгера": мережу підірвали новини про відставку глави ОП

Повідомлення ЗМІ про можливе звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана викликали бурхливу реакцію серед українців.

Оскільки подібна інформація з'явилася вже не вперше, в мережі припустили, що це може бути черговим фейком.

"Можна спокійно лягати спати, за абсолютно надійними даними джерел Офісу президента, 17-я (чи19-я?) рішуча спроба звільнити Андрія Богдана за допомогою указу президента відбудеться зранку", – написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Мережу підірвали новини про відставку глави ОП Богдана delo.ua

"Є три процеси, на які можна дивитися вічно. Як Богдан худне, змінює дівок і звільняється з Офісу президента", – посміялася журналістка Світлана Крючкова.

Крім того, почали з'являтися жарти і меми про чергове звільнення Богдана. Користувачі відзначили, що навіть якщо він дійсно звільниться, главі ОП буде нелегко довести, що це правда. "Що, знову?", "Хто повірив, тому саєчку", "Богдан Шредінгера", – сміються в мережі.

Богдан іде у відставку, щоб сконцентруватісь на запісі ASMR роликів. - ФОП А.Ходза (@antonohaio) February 10, 2020

Ой, блять, я вас прошу). Поки НЕ буде підпісаного указу - в сраку Такі новини



Богдан зібрався у відставку https://t.co/ovOcCVv9DG - Roman Kulyk (@R_Kulyk) February 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

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