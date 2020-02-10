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11 лютого • оновлено в 03:38
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"Богдан Шредінгера": мережу підірвали новини про відставку глави ОП

2.7т
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Повідомлення ЗМІ про можливе звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана викликали бурхливу реакцію серед українців.

Оскільки подібна інформація з'явилася вже не вперше, в мережі припустили, що це може бути черговим фейком.

"Можна спокійно лягати спати, за абсолютно надійними даними джерел Офісу президента, 17-я (чи19-я?) рішуча спроба звільнити Андрія Богдана за допомогою указу президента відбудеться зранку", – написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Мережу підірвали новини про відставку глави ОП Богдана

Мережу підірвали новини про відставку глави ОП Богдана

delo.ua

"Є три процеси, на які можна дивитися вічно. Як Богдан худне, змінює дівок і звільняється з Офісу президента", – посміялася журналістка Світлана Крючкова.

Крім того, почали з'являтися жарти і меми про чергове звільнення Богдана. Користувачі відзначили, що навіть якщо він дійсно звільниться, главі ОП буде нелегко довести, що це правда. "Що, знову?", "Хто повірив, тому саєчку", "Богдан Шредінгера", – сміються в мережі.

"Богдан Шредінгера": мережу підірвали новини про відставку глави ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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