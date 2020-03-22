Відставити "зраду". Резніков озвучив подробиці переговорів щодо Донбасу

Жодноъ "зради" в переговорах в Мінську немає. Гучна ініціатива по створенню консультативної ради в рамках політичної підгрупи покликана не легалізувати ОРДЛО, а демонополізувати присутність у Мінську представників непідконтрольних територій. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю програмі "Бацман".

Олексій Резніков

За словами Резнікова, до консультативної ради у рамках політичної підгрупи в Мінську мають увійти авторитетні представники громадянського суспільства, які залишили Донбас після початку конфлікту.

"Я абсолютно переконаний і впевнений, що ми все дуже правильно зробили і робимо. Нічого поганого там не сталося. Я несу відповідальність за свої слова – я півроку у процесі", – сказав Резніков.

Він нагадав, що до тристоронньої контактної групи, яка проводить засідання у Мінську, входять представники України, Росії та ОБСЄ. Але в її роботі завжди брали участь і представники окупованих територій Донецької і Луганської областей.

"Існує одна річ, про яку українське суспільство або мало знає, або було не в курсі, або не надавало цьому значення. Там ще існують так звані запрошені. Запрошеними є представники непідконтрольних Україні на сьогоднішній день територій... Всі засідання тристоронньої контактної групи відбуваються у присутності так званих запрошених. ОБСЄ їх запрошує", - підкреслив Резніков.

Необхідність залучення представників ОРДЛО до роботи контактної групи в Мінську міністр пояснив необхідністю проведення переговорів щодо обміну полоненими.

"Це стає зрозумілим і логічним, коли ми задаємо собі питання: а хто з тієї сторони учасник переговорів з обміну наших військовополонених, політичних в'язнів і так далі? Я вам відповім: так звані омбудсмени двох невизнаних республік. І з ними вели переговори офіційні представники [України], причому у статусі народних депутатів і навіть віце-спікерів, заради гуманітарної мети – забрати наших хлопців і дівчат додому. І це правильно, це нормально. Просто ми публічно про це не говорили", – заявив Резніков.

Доводилося задіювати представників ОРДЛО, за словами міністра, і в роботі політичної підгрупи.

"Як ідуть переговори у політичній підгрупі? Модерація – ОБСЄ, сидить представник України, з іншого боку – РФ, а поруч сидять запрошені. Завжди. Це формат "три проти одного". І це правда. Це потрібно знати всім. Єдине – представник України спілкується [з представниками окупованих територій] через модератора, документи або їх версії теж передаються через модераторів. Тому не треба робити здивовані очі, що цього раніше не було. Не говорили, не акцентували увагу, приховували? Може бути. Припускаю", – сказав Резніков.

За словами міністра, раніше домовленості у рамках підгруп не фіксувалися в протоколах, але на останній зустрічі, результати якої критикували опоненти влади, "вперше відбулася фіксація домовленостей".

"Це ж нормально. Будь-які збори з часів комсомолу [закінчувалися протоколом]. Провели збори, описали, що сталося, підпис. Зафіксували – і вже все знають, що будуть робити наступного разу. Вперше, повторюся, стався струс у Мінську, відбулася фіксація домовленостей. і був підписаний не документ, не зобов'язання щось виконувати, а протокол, що фіксує, про що сторони в чотирьох підгрупах поговорили і на чому ТКГ в результаті зійшлася", – підкреслив Резніков.

Однією з таких домовленостей стало створення консультативної ради, зазначив він. За словами міністра, поки це "проект можливого рішення ТКГ", його ще мають затвердити інші учасники нормандського формату – Німеччина і Франція. Консультативна рада має працювати у рамках політичної підгрупи і давати їй рекомендації з приводу правових аспектів врегулювання конфлікту на Донбасі, пояснив міністр. Він порівняв діяльність консультативної ради з громадськими радами, які працюють при багатьох відомствах.

"Всі державні українські органи мають так звані громадські ради. Тобто українське суспільство давно звикло до того, що активісти, представники громадських організацій, волонтери створюють так званий громадський контроль і висловлюють свої ідеї, обговорюючи ті чи інші теми, які на порядку того чи іншого відомства, міністерства, адміністрації. Ідея цієї консультативної ради – вважайте, це ідея громадської ради, в якій будуть представники громадянського суспільства, які користуються довірою (це дуже важливо) цього товариства. Суть була у цьому. Навіть росіяни на переговорах в Мінську точно так же використовували цей термін – "представники громадянського суспільства". Не бойовики, не держслужбовець на публічній службі, не чиїсь там офіцери, які пішли служити, – ні, мова йде про представників громадянського суспільства", – сказав міністр.

Резніков також відзначив, що в пункті 11 Комплексу заходів сказано, що правові аспекти врегулювання конфлікту на Донбасі (мова йде про внесення змін до Конституції України з приводу децентралізації і законі про особливий статус регіону) потрібно узгодити з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Ось тільки, за словами міністра, українська сторона має намір домагатися залучення до роботи не тільки тих, хто зараз живе на окупованих територіях, а й тих, хто виїхав з ОРДЛО за останні 6 років.

"Шість років чомусь вважалося, що представниками ОРДЛО можуть бути тільки запрошені з непідконтрольної сьогодні Україні території. Виникає просте питання: чому тільки вони? Чому люди, які втратили можливість жити в мирній Україні на території окремих районів Донецької та Луганської областей і змушені були переїхати сюди, – це ВПЛ (за даними Міністерства соціальної політики, їх в Україні понад 1,4 млн. – Ред.), бізнесмени, актори, священики, перукарі, хто завгодно, – не є представниками окремих районів Донецької та Луганської областей? Хто сказав, що українці, які живуть на підконтрольній території України, але є вихідцями звідти, не мають права брати участь в мінському процесі? Дуже навіть мають", - зазначив Резніков.

Він запевнив, що саме необхідність залучати внутрішньо переміщених осіб і стала причиною появи ініціативи створення консультативної ради.

"Вони повинні сидіти за цим столом і обговорювати своє майбутнє життя на своїх землях... Ось у чому ідея створення цієї консультативної ради – дорадчого органу, який у рамках політичної підгрупи, виконуючи Комплекс заходів, виконуючи рішення паризького саміту, дасть свою думку політичній підгрупі, вона, в свою чергу, – ТКГ, ТКГ – нагору. Все! Ніякої крамоли, ніякої "зради", – сказав Резніков.

До консультативної ради, як розповів міністр, повинні увійти представники Донбасу, які вже не живуть там, і ті, хто до сих проживає на окупованих територіях, а також по представнику від Німеччини, Франції та Росії. ОБСЄ буде займатися модерацією.

"У консультативній раді будуть представники ОРДЛО, що живуть на нашій території, представники цих територій, які живуть на непідконтрольній території України. Але це дурість велика – думати, що там будуть бойовики. [Якщо так станеться], тоді українська делегація підніметься і скаже: "Ми з вами розмови розмовляти не будемо, ви не представники громадянського суспільства". Дивно буде, якщо вони якогось такого туди привезуть, бо ця штука не працюватиме. І у них завдання – що буде громадянське суспільство, яке проживає в ОРДЛО, у них таке ж завдання", – підкреслив міністр.

Він вважає, що таким чином українська сторона доб'ється демонополізації присутності в Мінську представників Донбасу з непідконтрольних територій.

"Демонополізація, тому що там повинні з'явитися українці, які проживали на цій території до 2014 року і мають право, щоб їх голос був почутий", – сказав Рєзніков.

Міністр відмовився назвати прізвища людей, які можуть увійти до консультативної ради від української сторони, але зазначив, що "це повинні бути відомі, пізнавані люди, які користуються довірою і авторитетом у суспільстві".

"Тому що почнеться дискусія: так, а у нього довіра в суспільстві 90% чи 80%? Я прихильник того, що обговорення спочатку буде в команді, людям запропонують бути готовими представити цю частину української делегації... Але мені здається, виходячи з того, яке питання буде на порядку денному цього обговорення (а це питання правового характеру: яким бути закону про амністію, яка модальність виборів), там точно повинні бути юристи, адвокати, які розбираються в праві. Якщо мова про амністію – значить, у кримінальному праві , якщо мова про вибори – у виборчому", – заявив Резніков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ТКГ в Мінську вирішила створити орган з ОРДЛО. Представники громадянського суспільства в Україні різко розкритикували подібну ініціативу, назвавши її спробою легалізувати ватажків "ЛДНР".

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