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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Відсікти недостойних: у "Слузі народу" різко змінили правила щодо кандидатів

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Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу", яка з колосальним відривом лідирує у соцопитуваннях, проводить третій етап процедури постпраймеріз.

Як повідомила прес-служба глави держави, всі бажаючі українці можуть проголосувати проти попадання кандидатів у список. Для цього необхідно надати факти, які свідчать про їхню недоброчесність.

"На першому ми вивчали кандидатів, перевіряли інформацію про них у відкритих реєстрах і соціальних мережах. На другому етапі ми ввели голосування на офіційному сайті партії: навпроти інформації про кандидата з'явилася можливість поставити "лайк" або "дизлайк". На третьому етапі ми пропонуємо завантажити інформацію про кандидата, який, на вашу думку, не гідний бути в списку. Функція "дизлайк" буде недоступною без підкріплення реальними фактами про недоброчесність кандидата. Якщо ви вважаєте, що хтось із виборчого списку не гідний бути в ньому з об'єктивних причин, напишіть нам про це", – розповів глава партії Дмитро Разумков.

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Він закликав відповідально ставитися до голосування і надавати лише перевірені факти про кандидатів. Разумков додав, що для уникнення можливих спроб дискредитації всі факти, отримані через сайт, будуть ретельно перевірені.

Остаточно список "Слуги народу" буде сформований 6 липня, після того, як на третьому етапі з'їзду партії затвердять результати постпраймеріз, прибравши з переліку кандидатів, які не пройшли перевірку.

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо про запуск функції лайків і дизлайків для "слуг народу". Були названі найдостойніші, на думку українців, кандидати в Раду, а також ті, кого в списках партії бачити вкрай не хочуть.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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