"Відріжуть Україну від морів": Зеленського попередили про нове вторгнення Росії

Заява президента РФ Володимира Путіна про "російське Причорномор'я" є реальною загрозою безпеці України.

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив колишній прем'єр-міністр, експредставник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук.

"Ці слова – дуже серйозний сигнал... Це реальна загроза Україні. Я думаю, президент Зеленський повинен обов'язково відреагувати на ці слова. Стриманою, холодною лексикою, але треба було відреагувати. Розумію, що йому не хотілося загострювати відносини з Путіним, щоб не зірвати обмін заручниками і наступну зустріч у нормандському форматі. Але є обставини, коли не реагувати не можна. Бо мовчання сприймається як твоя слабкість", – розповів він.

Марчук зазначив, що слова Путіна пролунали як погроза захоплення Росією нових територій України.

"Якщо перекласти сказані слова Путіна мовою міжнародного права, то виходить, що Росія планує захопити ще частину території України і відрізати нас від Азовського і Чорного морів. Крім того: що означає, коли глава ядерної держави заявляє, що вони з цим зараз "розбираються"? Хто розбирається? Спецслужби, розвідка, історики чи військові? Саме тому після такої заяви Путіна логічно виглядатиме наше звернення до підписантів Будапештського меморандуму і до Радбезу ООН", – пояснив він.

Володимир Путін

Політик додав, що Україні треба зайнятися морської безпекою, з урахуванням ситуації, що складається в Азовському і Чорному морях. При цьому Зеленський має публічно запропонувати Путіну з'ясувати, з "якого часу ми будемо досліджувати історію нашого сусідства".

"Я вважаю, що це було серйозне реальне попередження з боку Путіна... Такими заявами президент Путін привчає і Захід, щоб після чергової провокації проти України нагадати західним лідерам, що він зовсім нещодавно попереджав, що розбирається з Україною", – підсумував Марчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

Пізніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов відповів Путіну, який назвав "споконвічно російськими" південь і схід України.

Також депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли Путіну на слова про Причорномор'я як "споконвічно російську територію".

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