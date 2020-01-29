"Відрікся від діда!" У Кремлі накинулися на Зеленського через Другу світову

У Кремлі заявили, що навряд чи запросять президента України Володимира Зеленського до Росії на урочистості, присвячені 75-річчю перемоги у Другій світовій війні після його слів про її винуватців.

Зокрема, прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков виявився не готовий відповісти на таке питання, додавши, що це потрібно уточнити. Про це повідомляють "РИА-Новости".

Зазначається, що в Кремлі категорично не згодні з думкою українського лідера, який сказав про "змову Сталіна і Гітлера перед Другою світовою війною". Пєсков же підкреслив, що висловлювання Зеленського не викликають нічого, крім жалю і нерозуміння.

У Кремлі розсердилися на заяву Зеленського

"Пєсков після висловлювань Зеленського про вину СРСР у розв'язанні Другої світової війни не зміг сказати, чи буде той запрошений на парад перемоги до Москви", – зі свого боку написала про це у своєму Telegram топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва.

Бурхливо відреагував на це, засудивши Зеленського, і спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пише DailyStorm.

Він заявив, що президенти Польщі, України і прибалтійських країн "намагаються переписати історію" і назвав блюзнірською їхні "зречення від пам'яті своїх предків, які воювали з Третім Рейхом".

"Сьогодні ми бачимо, коли президент України відрікся від діда і намагається заради збереження влади, визнання низки європейських країн і США зробити все для того, щоб очорнити нашу загальну історію. Це не тільки блюзнірство, але і несправедливо, насамперед, щодо пам'яті їхніх дідів і прадідів", – сказав Володін.

За його словами, політики "практично відрікаються від них". Він також підкреслив, що подібне "переписування історії" неприпустиме.

"Ми всі разом повинні розуміти, що ті, хто хочуть відібрати в нас історію і переписати її, вони намагаються забрати у нас близьких, які загинули, давши можливість нам сьогодні жити", – висловився росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі, заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і наступних трагічних подій.

У Кремлі скипіли через заяву президента України Володимира Зеленського про те, що СРСР винна у розв'язуванні Другої світової війни.

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