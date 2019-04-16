"Відразу після інавгурації": Саакашвілі записав відеозвернення до Зеленського

Екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі записав відеозвернення до кандидата в президенти України Володимира Зеленського, в якому висловив упевненість, що саме він стане наступним главою держави.

Відповідний ролик з'явився в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Колишній президент Грузії рекомендував Зеленському не повторювати фатальних помилок попередників і відразу після інавгурації повністю "розпрощатися з нинішньою владою".

Міхеїл Саакашвілі Скріншот з відео

Саакашвілі запевнив, що йому небайдужа доля України, і в зв'язку з цим дозволив собі дати Зеленському кілька порад.

"Ви самі сказали, Володимире Олександровичу, що в Грузії нам вдалося перемогти корупцію і повернути вектор розвитку нашої країни... Ми це зробили, доклавши багато зусиль, і в першу чергу повністю помінявши правоохоронну систему", – зазначив він.

Саакашвілі також порадив Зеленському в разі перемоги на виборах звільнити генпрокурора, призначивши на його місце "цербера демократії", який буде користуватися довірою народу.

Зеленський і Саакашвілі total.kz

Кандидата в президенти він закликав діяти швидко, щоб "його не прибрали".

"Народ чекає побачити вас як сильного, вольового політика, не маріонетку когось, не людину без досвіду і знань. Якщо так не вийде, Грузія розчарується швидше, ніж в Ющенкові", – резюмував Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі заявив, що перемога Зеленського на виборах дасть шанс Україні побороти "корумповані еліти".

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