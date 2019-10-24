"Відповідей немає": Україну попередили про важливий нюанс "формули Штайнмайера"

Після підписання "формули Штайнмайера " залишилося кілька невирішених питань. Зокрема про вибори і їх умови, і в чому полягає особливий статус для Донбасу.
Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповіла експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні, доктор політичних наук Університету Мангейма Сьюзан Стюарт. За її словами, є відповідь тільки на одне питання - формула визначає, що спеціальний статус надається тимчасово на час проведення виборів на окупованих територіях і стає постійним, якщо ОБСЄ оголошує вибори прозорими і чесними. Однак, відповідей на інші питання немає.
"Зокрема, не ясно, як організувати вибори, на яких умовах їх можна проводити, хто вирішує, якими будуть умови, в чому полягає особливий статус. Будь-яке з цих питань стоїть на шляху прогресу, і вони повинні бути вирішені", - сказала Стюарт .
Україну попередили про важливий нюанс "формули Штайнмайера"
За її словами, у Європі угода за формулою Штайнмайера розглядається як ще один крок до можливого врегулювання конфлікту з Росією з моменту обрання Зеленського президентом. Як частина того, що трапилося в тристоронній контактній групі - домовленості про те, щоб розводити сили, здійснювати будівництво моста в Станиці Луганській і проводити обмін полоненими.
"Формула Штайнмайера розглядається як ланцюжок подій, що викликає надію в Німеччині на те, що подібний рух може тривати і почнуться кроки по впровадженню мінських угод, які раніше не вдалося здійснити. Деякі люди скептично налаштовані щодо формули", - зазначила вона.
На її переконання, щоб вирішити конфлікт, обидві сторони - Україна і Росія - повинні бути готові рухатися вперед і робити поступки.
"Російська сторона цього не збирається робити, тому я не впевнена, що вдасться насправді домогтися прогресу", - зазначила Стюарт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група (ТГК) в Мінську погодила текст так званої "формули Штайнмайера".
У документі сказано, що території ОРДЛО отримають "особливий статус" в тому випадку, якщо місцеві вибори там відбудуться відповідно до Конституції та законів України і будуть визнані ОБСЄ.
Пізніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що ніякої "капітуляції" не буде. Він пояснив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.
Однак в Україні почалися масові акції протесту проти підписання "формули Штайнмайера" під гаслом "Ні капітуляції!"
До речі, сам екс-глава МЗС, а нині президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули", названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!