"Відповідей немає": Україну попередили про важливий нюанс "формули Штайнмайера"

Після підписання "формули Штайнмайера " залишилося кілька невирішених питань. Зокрема про вибори і їх умови, і в чому полягає особливий статус для Донбасу.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповіла експерт фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні, доктор політичних наук Університету Мангейма Сьюзан Стюарт. За її словами, є відповідь тільки на одне питання - формула визначає, що спеціальний статус надається тимчасово на час проведення виборів на окупованих територіях і стає постійним, якщо ОБСЄ оголошує вибори прозорими і чесними. Однак, відповідей на інші питання немає.

"Зокрема, не ясно, як організувати вибори, на яких умовах їх можна проводити, хто вирішує, якими будуть умови, в чому полягає особливий статус. Будь-яке з цих питань стоїть на шляху прогресу, і вони повинні бути вирішені", - сказала Стюарт .

Україну попередили про важливий нюанс "формули Штайнмайера"

За її словами, у Європі угода за формулою Штайнмайера розглядається як ще один крок до можливого врегулювання конфлікту з Росією з моменту обрання Зеленського президентом. Як частина того, що трапилося в тристоронній контактній групі - домовленості про те, щоб розводити сили, здійснювати будівництво моста в Станиці Луганській і проводити обмін полоненими.

"Формула Штайнмайера розглядається як ланцюжок подій, що викликає надію в Німеччині на те, що подібний рух може тривати і почнуться кроки по впровадженню мінських угод, які раніше не вдалося здійснити. Деякі люди скептично налаштовані щодо формули", - зазначила вона.

На її переконання, щоб вирішити конфлікт, обидві сторони - Україна і Росія - повинні бути готові рухатися вперед і робити поступки.

"Російська сторона цього не збирається робити, тому я не впевнена, що вдасться насправді домогтися прогресу", - зазначила Стюарт.

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