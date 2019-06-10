Відповідав за розгін Майдану: в партію Зеленського йде скандальний СБУшник Януковича

У Верховну Раду від партії глави України Володимира Зеленського "Слуга народу" по мажоритарному округу Дніпропетровської області балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

Про це повідомляє "Інформатор". Відзначається, що кандидат у народні депутати курирував розгін Євромайдану, а також був членом партії екс-регіоналів "Відродження".

Відомо, що до березня 2014 року Криворучко кілька років обіймав посаду першого заступника глави СБУ в Дніпропетровській області. Після люстрації свого начальника Віктора Воропая він встиг нетривалий час покерувати службою в Дніпрі. У жовтні 2014 року люструвати й самого Криворучка.

Володимир Зеленський і Віталій Криворучко Колаж

У січні 2014-го екс-співробітник СБУ особисто відповідав за операцію по розгону Майдану в місті. В результаті акція солідарності з Евромайданом обернулася безпрецедентними зіткненнями між демонстрантами і міліцією біля будівлі обласної державної адміністрації.

Так, під час мітингу, в якому взяло участь до 5 тисяч осіб, на активістів напали групи "тітушок" і співробітники міліції, почалася стрілянина. Десятки людей отримали вогнепальні поранення від табельної і травматичної зброї, кілька людей опинилися в тяжкому стані в реанімації.

"Незважаючи на те, що відповідно до Закону України "Про очищення влади" Криворучко не може займати керівні посади протягом 10 років, колишній СБУшник Януковича розгорнув після люстрації активну політичну діяльність, об'єднавшись з "осиротілими" екс-регіоналами в партію "Відродження" , – пише "Інформатор".

У 2015 році Криворучко балотувався від екс-регіоналів до Дніпропетровської обласної ради, а також вів активну політичну діяльність: організовував святкування днів сіл, дарував меблі школам, висаджував липові алеї тощо.

Facebook Віталій Криворучко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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