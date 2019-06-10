Відповідав за розгін Майдану: в партію Зеленського йде скандальний СБУшник Януковича

У Верховну Раду від партії глави України Володимира Зеленського "Слуга народу" по мажоритарному округу Дніпропетровської області балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.
Про це повідомляє "Інформатор". Відзначається, що кандидат у народні депутати курирував розгін Євромайдану, а також був членом партії екс-регіоналів "Відродження".
Відомо, що до березня 2014 року Криворучко кілька років обіймав посаду першого заступника глави СБУ в Дніпропетровській області. Після люстрації свого начальника Віктора Воропая він встиг нетривалий час покерувати службою в Дніпрі. У жовтні 2014 року люструвати й самого Криворучка.
Володимир Зеленський і Віталій Криворучко
Колаж
У січні 2014-го екс-співробітник СБУ особисто відповідав за операцію по розгону Майдану в місті. В результаті акція солідарності з Евромайданом обернулася безпрецедентними зіткненнями між демонстрантами і міліцією біля будівлі обласної державної адміністрації.
Так, під час мітингу, в якому взяло участь до 5 тисяч осіб, на активістів напали групи "тітушок" і співробітники міліції, почалася стрілянина. Десятки людей отримали вогнепальні поранення від табельної і травматичної зброї, кілька людей опинилися в тяжкому стані в реанімації.
"Незважаючи на те, що відповідно до Закону України "Про очищення влади" Криворучко не може займати керівні посади протягом 10 років, колишній СБУшник Януковича розгорнув після люстрації активну політичну діяльність, об'єднавшись з "осиротілими" екс-регіоналами в партію "Відродження" , – пише "Інформатор".
У 2015 році Криворучко балотувався від екс-регіоналів до Дніпропетровської обласної ради, а також вів активну політичну діяльність: організовував святкування днів сіл, дарував меблі школам, висаджував липові алеї тощо.
Facebook Віталій Криворучко
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7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
В цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком.
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