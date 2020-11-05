Відповідальність за виведення бойовиків із Донбасу лежить на РФ, – Резніков

Відповідальність за виведення з території окупованого Донбасу бойовиків, НЗФ і представників російських військ у межах Мінських угод несе РФ.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр – міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він зауважив, що Україна підготувала план щодо забезпечення миру на Донбасі, який передбачає питання безпеки.

"У Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод написано про те, що має бути виведено всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування (НЗФ) – це і є бойовики. Вони повинні вийти, роззброїтися й демобілізуватися з територій України", – пояснив Резніков.

За його словами, реалізувати план щодо забезпечення миру неможливо, поки на окупованій частині Донбасу перебувають бойовики, НЗФ і представники російських військ.

"Звичайно ми вказуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території та представників окупаційних режимів", – заявив він.

Нагадаємо, що 5 листопада голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про створення плану щодо досягнення миру на Донбасі. За його словами, у ньому є низка вимог, зокрема демілітаризація окупованих районів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій щодо розв'язання військового конфлікту на Донбасі. Головним пунктом названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців із території України на початку 2021 року.