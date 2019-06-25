"Відповідальні за вбивство!" Геращенко присоромила "друзів" Росії в ПАРЄ

Ті 118 європейських політиків, які в ніч на 25 червня проголосували за повернення Росії в ПАРЄ, відповідальні за "вбивства українців на Донбасі і в Криму, за знущання над політв'язнями".

Таку думку висловила перший віце-спікер Верховної Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook. "На жаль, голосування в ПАРЄ за повернення російської делегації були очікуваними. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб РФ платила внески і не виконувала ніякої резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливішими, ніж принципи", – підкреслила вона.

Геращенко звернула увагу на те, що цю "страшну резолюцію" Рада Європи прийняла 25 червня.

Ірина Геращенко в ПАРЄ "Гордон"

"... У той день, коли російська сторона повинна обов'язково звільнити наших моряків, тому що саме місяць давався Трибуналом на звільнення бранців Кремля. Цього не сталося", – пояснила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі був опублікований повний список тих, хто голосував за повернення Росії в ПАРЄ у ніч на 25 червня. Резолюцію одноголосно підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

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