"Відповідальна Росія!" Тейлор зробив важливу заяву щодо Донбасу

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що за конфлікт на Донбасі відповідає Росія, а також назвав вигадками висловлювання про те, що конфлікт почав п'ятий президент Петро Порошенко.

Відповідну заяву опублікували на сторінці у Facebook посольства США в Україні. Дипломат зазначив, що завжди є ті, хто прагне поділити Україну – "особливо Росія". Також він наголосив, що РФ поширює дезінформацію.

"У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній глава Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", – стверджує Тейлор.

Вільям Тейлор US-Ukraine Business Council

Крім того, він привітав чинного президента України Володимира Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки.

"Успішне повернення додому моряків та інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися. Ми також вітаємо повідомлення про прийдешній саміт у "нормандському форматі" та сподіваємося на подальший поступ у досягненні миру", – підсумував Тейлор у своїй заяві.

Він додав, що США на боці України в боротьбі проти російської агресії.

Як писав OBOZREVATEL, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер натякав представникам Офісу президента про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

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