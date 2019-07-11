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"Відповідали за півкраїни!" Глава Генштабу розповів про зв'язок із Коломойським

8.7т Читати матеріал російською

Глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак визнав, що до призначення на посаду президентом був особисто знайомий із олігархом Ігорем Коломойським.

Про це військовий розповів у інтерв'ю "Новинарні".

"Знайомий. Я тоді був командувачем оперативного командування "Південь" у Дніпропетровську. Командування відповідало, без перебільшення, за пів країни. І тоді ж у 2014 році Коломойський був призначений на посаду голови Дніпропетровської ОДА", – зазначив він.

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Хомчак додав, що з Коломойським та іншими главами ОДА він працював дев'ять місяців.

"Я працював тоді загалом з 11 головами ОДА з різних областей Південного Сходу, від Одеської області до Сумської включно. З Дніпропетровською областю взаємодіяли тісніше, бо вона була сусіднім регіоном із Донбасом, де тривала війна. Ну а Дніпро булв основним містом, куди ми перебазовували армійську авіацію, скажімо. Тоді обласна державна адміністрація, як і волонтери, дуже потужно допомагала армії. Бо ви пам'ятаєте рівень забезпечення армії 2014 року. Відтак із Коломойським у нас були службові відносини", – згадував він.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що готується новий похід через Керченську протоку.

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Особи
Ігор Коломойський Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Генеральний штаб ЗСУ
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