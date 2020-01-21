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21 січня • оновлено в 10:05
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Відпочив на 2,5 млн: з'явилося нове відео з готелю Зеленського в Омані

6.7т
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Поїздка президента України Володимира Зеленського, без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман коштувала щонайменше 2,5 млн грн.

Глава країни зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace і жив у президентському люксі. Відео готелю, де проживав Зеленський в Омані, опублікував телеканал "Прямий". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Зеленський в Омані

Зеленський в Омані

За словами журналістів, готель працює за системою харчування – тільки сніданки. Обідати і вечеряти тут можна за окремі чималі гроші. Так, вечеря в готелі коштує 1560 грн за людину. Вартість президентського номера в готелі складає 100 тис. грн на добу.

Повідомляється, що перед прибуттям Зеленського до готелю його перевіряла служба охорони президента.

Зеленський відпочив в Омані

Зеленський відпочив в Омані

Скриншот

Зеленський відпочив в Омані

Зеленський відпочив в Омані

Скриншот

Зеленський відпочив в Омані

Зеленський відпочив в Омані

Скриншот

Зеленський відпочив в Омані

Зеленський відпочив в Омані

Скріншот

Зеленський відпочив в Омані

Зеленський відпочив в Омані

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

  • В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві в 2:37. При цьому український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

  • Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).

  • Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Оман
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