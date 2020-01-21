Відпочив на 2,5 млн: з'явилося нове відео з готелю Зеленського в Омані

Поїздка президента України Володимира Зеленського, без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман коштувала щонайменше 2,5 млн грн.

Глава країни зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace і жив у президентському люксі. Відео готелю, де проживав Зеленський в Омані, опублікував телеканал "Прямий". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Зеленський в Омані

За словами журналістів, готель працює за системою харчування – тільки сніданки. Обідати і вечеряти тут можна за окремі чималі гроші. Так, вечеря в готелі коштує 1560 грн за людину. Вартість президентського номера в готелі складає 100 тис. грн на добу.

Повідомляється, що перед прибуттям Зеленського до готелю його перевіряла служба охорони президента.

Зеленський відпочив в Омані Скриншот

Зеленський відпочив в Омані Скриншот

Зеленський відпочив в Омані Скриншот

Зеленський відпочив в Омані Скріншот

Зеленський відпочив в Омані Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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