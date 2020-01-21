Відпочив на 2,5 млн: з'явилося нове відео з готелю Зеленського в Омані

Поїздка президента України Володимира Зеленського, без урахування вартості перельоту з Києва, на відпочинок в Оман коштувала щонайменше 2,5 млн грн.
Глава країни зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace і жив у президентському люксі. Відео готелю, де проживав Зеленський в Омані, опублікував телеканал "Прямий". (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)
Зеленський в Омані
За словами журналістів, готель працює за системою харчування – тільки сніданки. Обідати і вечеряти тут можна за окремі чималі гроші. Так, вечеря в готелі коштує 1560 грн за людину. Вартість президентського номера в готелі складає 100 тис. грн на добу.
Повідомляється, що перед прибуттям Зеленського до готелю його перевіряла служба охорони президента.
Зеленський відпочив в Омані
Скриншот
Зеленський відпочив в Омані
Скриншот
Зеленський відпочив в Омані
Скриншот
Зеленський відпочив в Омані
Скріншот
Зеленський відпочив в Омані
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві в 2:37. При цьому український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.
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