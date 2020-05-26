Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань назвав виклик його клієнта на допит "політичним замовленням Володимира Зеленського", яке "слухняно виконують слідчі ДБР". Адвокат також детально пояснив, чому форма, у якій було здійснено виклик, суперечить чинному законодавству. Детальний аналіз того, що відбувається, Головань виклав у своєму блозі на "Українській правді".

"Не встиг президент Зеленський під час сумнозвісної пресконференції вкотре відкрито замовити переслідування свого головного політичного опонента, як слідчі ДБР запопадливо заходилися те замовлення виконувати. Президент Зеленський, його Офіс і проросійські поплічники намагаються дошкулити п’ятому президенту вже рік. Тепер мало хто сумнівається, що з вироками не склалося. Нічого пред’явити", – переконаний Головань.

Адвокат Порошенка наголошує: процедура вручення виклику на допит детально прописана у КПК. І жодних "відосиків" вона не передбачає.

"І єдине, що здатні запропонувати слідчі замовнику, – це влаштувати Петру Порошенку "пригоди" у вигляді допитів як свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському "відосиків", публікація яких у мережі, на думку креативних слідчих, має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку", – пише Головань.

Він нагадує, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України.

"Там про "відосики" – жодного слова. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо. Це перше", – пише Головань.

За словами адвоката, влада будь-що прагне нейтралізувати лідера опозиційної партії – і вдається до популярного в Росії методу політичних репресій.

"Фейкові провадження, що їх "розслідує" ДБР, очевидно спрямовані проти Петра Порошенка. Не знайшовши нічого протиправного в діяльності п’ятого президента України, слідчі ДБР у пристрасному бажанні виправдати сподівання президента Зеленського заглибилися в історію й намагаються знайти щось протиправне в діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній президент Порошенко купував картини видатних майстрів, а майбутній президент Зеленський залишив посаду генерального продюсера телеканалу "Інтер", щоб перейти на канал Коломойського", – нагадав адвокат.

Головань також зауважив, що спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права.

"Де-юре Порошенко свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим. Є що пред’явити – хай пред’являють, а задовольняти незаконні виклики невідомо куди з єдиною метою порадувати президента Зеленського і його російських партнерів ми не маємо жодного бажання", – наголосив адвокат Порошенка.

За його словами, питання викликає й задіяність у переслідуванні Порошенка управління ДБР, яке має розслідувати злочини, скоєні військовослужбовцями.

"Про "невідомо куди". Головний герой "відосика" слідчий Дощенко працює у Другому відділі управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, ГСУ ДБР. До чого тут військовослужбовці? В інших відділах уже нема дурних розслідувати замовні справи з сумнівними перспективами?" – припускає Головань.

Він зазначає, що слідчий у відео начебто "викликає" Петра Порошенка на вулицю Петлюри, 15, однак відповідний слідчий відділ розташовано на вулиці Панаса Мирного, 28.

"Загальновідомо, що будівля на Панаса Мирного, 28 порожня. Єдина мета липового наказу – залишити правопорушників із ДБР під "парасолькою" суддів Печерського суду, лояльних до агентів впливу держави-агресора. Однак відповідно до статті 224 КПК України проводити допит у місці іншому, ніж місце проведення досудового розслідування, допускається лише за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Петро Порошенко такого погодження не надавав", – повідомив адвокат п’ятого президента.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час останньої пресконференції президент України Володимир Зеленський зробив випад проти свого попередника – і пообіцяв йому "нові пригоди", натякнувши на нові провадження стосовно лідера "Європейської Солідарності". На думку адвокатів Порошенка, це стало сигналом для ДБР активізуватися в пошуку можливих підстав для відкриття нових проваджень проти п’ятого президента.

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