Відомого актора Моргана Фрімена звинуватили в сексуальних домаганнях

Щонайменше вісім жінок звинуватили американського актора Моргана Фрімена в домаганнях та переслідуванні, повідомляє CNN. Він вибачився, зазначивши, що не хотів нікого образити навмисно.Щонайменше вісім жінок звинуватили американського актора Моргана Фрімена в сексуальних домаганнях та переслідуванні під час роботи з ним на зйомках фільмів або рекламних заходах. Про це у четвер, 24 травня, повідомив телеканал CNN.

В рамках журналістського розслідування щодо 80-річного актора телеканал поспілкувався із 16 людьми. Вісім із них звинуватили актора в домаганнях, ще вісім сказали, що були свідками такої поведінки. Деякі з них звинуватили Фрімена у неналежній поведінці в офісі його компанії Revelations Entertainment.

Одна із жінок розповіла CNN, що актор спробував задерти їй спідницю і запитав, чи носить вона нижню білизну. Кілька жінок повідомили, що він часто дозволяв собі коментарі, об'єктом яких були їхні тіла. Одночано CNN зазначає, що інші опитані ним джерела заперечили недостойну поведінку Фрімена, описавши його як професіонала.

Після появи цієї інформації Фрімен заявив, що вибачається перед будь-ким, кого примусив відчувати себе незручно. "Будь-хто, хто знає мене або працював зі мною, знає, що я не той, хто може навмисно когось образити або змусити відчувати себе незручно. Прошу вибачення у всіх, хто відчував себе незручно - це ніколи не було моїм наміром", - йдеться в його заяві.

Морган Фрімен за 50-річну кар'єру зіграв у понад 100 фільмах. Найвідоміші серед них "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна". В 2005 році він отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за фільм "Крихітка на мільйон".

Нагадаємо, скандал із домаганнями розгорівся в Голлівуді після того, як в жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найвідоміших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна.

Після цього численні звинувачення у домаганнях були висунути проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб.