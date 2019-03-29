Відомий співак пояснив, чому проголосує за Гриценка

Лідер відомого українського гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що голосуватиме на майбутніх виборах президента за лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Відповідний пост співак розмістив у Facebook, пояснивши, чому прийняв таке рішення.

"Буду голосувати за Гриценка. Поважаю ваше право голосувати за того, за кого ви хочете, навіть якщо цей вибір мені категорично не подобається", – написав Положинський.

Новини В Одесі демократи підтримали Гриценка як кандидата в президенти України

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Олександр Положинський rozmova.wordpress.com

Він навів аргументи на користь свого фаворита на виборах.

1. Програма і риторика Гриценка багато в чому співпадає з моїм баченням.

2. Демонструє бажання і вміння об'єднуватися заради інтересів України. Для мене вибір був би простішим, якби об'єдналося більше людей і політсил.

3. Відкрито говорить про плани на призначення. Хоча мені особисто не всі персоналії на запропоновані посади подобаються, для мене така відкритість – хороший знак.

4. Єдиний з усіх кандидатів, яких я розглядав для себе в якості потенційно прийнятних варіантів, який за опитуваннями знаходиться в першій п'ятірці.

5. Цей кандидат представляється мені відкритим до діалогу і співпраці з громадськими активістами, представниками різних партій, рухів та ініціатив, а не тільки з близьким оточенням.

6. Свої програмні обіцянки підкріплює підписанням відповідних документів. Як, наприклад, з Асоціацією власників зброї.

7. Наскільки мені відомо, за Гриценка збираються голосувати також багато хто з тих людей, чия точка зору для мене є близькою і важливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позицію Гриценка на майбутніх виборах підтримало посольство США в Україні.

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