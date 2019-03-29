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Відомий співак пояснив, чому проголосує за Гриценка

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Лідер відомого українського гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що голосуватиме на майбутніх виборах президента за лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Відповідний пост співак розмістив у Facebook, пояснивши, чому прийняв таке рішення.

"Буду голосувати за Гриценка. Поважаю ваше право голосувати за того, за кого ви хочете, навіть якщо цей вибір мені категорично не подобається", – написав Положинський.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Олександр Положинський

Олександр Положинський

rozmova.wordpress.com

Він навів аргументи на користь свого фаворита на виборах.

1. Програма і риторика Гриценка багато в чому співпадає з моїм баченням.

2. Демонструє бажання і вміння об'єднуватися заради інтересів України. Для мене вибір був би простішим, якби об'єдналося більше людей і політсил.

3. Відкрито говорить про плани на призначення. Хоча мені особисто не всі персоналії на запропоновані посади подобаються, для мене така відкритість – хороший знак.

4. Єдиний з усіх кандидатів, яких я розглядав для себе в якості потенційно прийнятних варіантів, який за опитуваннями знаходиться в першій п'ятірці.

5. Цей кандидат представляється мені відкритим до діалогу і співпраці з громадськими активістами, представниками різних партій, рухів та ініціатив, а не тільки з близьким оточенням.

6. Свої програмні обіцянки підкріплює підписанням відповідних документів. Як, наприклад, з Асоціацією власників зброї.

7. Наскільки мені відомо, за Гриценка збираються голосувати також багато хто з тих людей, чия точка зору для мене є близькою і важливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше позицію Гриценка на майбутніх виборах підтримало посольство США в Україні.

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Особи
Олександр ПоложинськийАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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