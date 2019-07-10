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Відомий російський журналіст раптово прилетів до Зеленського: що відомо

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Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов прибув до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це журналіст повідомив у Twitter, опублікувавши фото з української столиці.

"Київ чудове місто. Чого я в Києві? Привіз особистого листа мами Кирила Вишинського Лариси Романівни президенту України Володимиру Зеленському. Адресату передали", – повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Новини
Венедиктов вылетел бы с любой радиостанции с волчьим билетом

Венедіктов зазначив, що не був у Києві вже п'ять років. У перший же день свого приїзду він пішов гуляти центром міста.

Пізніше Венедіктов додав, що йому запропонували відвідати Вишинського у СІЗО.

"Був у СІЗО у Кирила Вишинського. Як український громадянин він має намір в українському суді обстоювати свою невинність до кінця. Він сподівається, що процес почнеться по суті 15 липня. Здоровий", – написав він у телеграм-каналі.

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Twitter

Олексій Венедіктов у Києві

Олексій Венедіктов у Києві

Twitter

Олексій Венедіктов у Києві

Олексій Венедіктов у Києві

Twitter

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Особи
Кирило Вишинський Володимир Зеленський Олексій Венедиктов
Місце
Україна Київ
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