Відносини України з Білоруссю не можуть бути такими, якими були раніше, – Кулеба

Відносини України з Білоруссю вже не можуть бути такими, якими вони були до виборів у сусідній країні.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зауваживши, що причиною є не лише порушення прав людини в Республіці.

"Очевидно, що відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, якими вони були до цього. І не лише через масові і системні порушення прав людини в Білорусі, а й через рішення щодо "вагнерівців", через те, що Україна в усьому, виявляється, винна", – обурився міністр.

"Тобто Росія реально починає там заводити своїх фахівців, а звинувачують Україну. Це недружня політика, і ми не повинні цього терпіти. Моя політика в дипломатії завжди дуже проста: якщо тебе б’ють, ти завжди маєш вдарити у відповідь", – заявив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кулеба вважає, що Україні потрібно вести переговори з главою Росії Володимиром Путіним. За його словами, "кінцеві рішення приймає особисто Путін";

також Кулеба заявив, що Росії насправді не потрібні "ДНР", "ЛНР" та Крим. Вона хоче, щоб змінилася вся Україна.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!