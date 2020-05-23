"Відносини України і США торпедуються": в "ЄС" забили на сполох і зажадали реакції

"Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК для розслідування спроби підірвати українсько-американське партнерство, послабити міжнародну підтримку, завдати шкоди обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу країни-агресора. Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив в ефірі телеканалу "Прямий". Він наголосив, що торпедування українсько-американських відносин, яке відбувається останніми днями, грає на користь Росії.

Артур Герасимов Пресслужба "ЄС"

"За п’ять років Петру Порошенку і українському народові вдалося відновити армію, створити потужну міжнародну коаліцію на підтримку України. Санкції були результатом титанічної роботи Порошенка і його дипломатичної команди. І в критичні моменти, коли казна була пуста, ми отримали гроші від міжнародних стратегічних партнерів у якості допомоги. Зеленський отримав зростаючу країну, потужну армію, яка входить в європейську десятку, зростаючу економіку. Що стосується міжнародної політики, то помилка за помилкою. Він накоїв купу біди – починаючи від образ Меркель і Макрона і закінчується тим, що коїться зараз", – наголосив Герасимов.

Артур Герасимов підкреслив, що синхронність і швидкість дій влади щодо "плівок Деркача" породжує підозру, що Офіс президента причетний до цієї спецоперації.

"Підозра в тому, що все це пішло з Офісу президента Зеленського, дуже велика. Я не вірю в те, що синхронно в цій моновладі Зеленський говорить на пресконференції, "на 300% свій" Генеральний прокурор Венедіктова відразу відкриває справу, "на 500% їхні" судді, це по плівкам, відкривають справу проти Джо Байдена, а команда Зеленського у парламенті виходить і намагається створити ТСК з цього приводу. Всі ці події відбуваються протягом годин одна від одної. Така синхронність демонструє обгрунтованість підозри, що це все керується з Офісу президента", – сказав Герасимов.

Він зазначив, що "плівки Деркача" спрямовані на підрив двопартійної підтримки України в США, адже скоро буде вирішуватися питання про надання чергової партії військової допомоги.

"Цим вони підставляють не самих себе, а всю Україну. Тому що санкції і військова підтримка Сполучених Штатів дуже багато важить для України. Є пряма залежність: більше санкцій, більше озброєнь – менше гинуть на фронті. Якщо зменшуються санкції і військова допомога Україні – збільшується кількість смертей на фронті. Зеленський заплутався в тому, що він робить у міжнародній політиці. Замість того, щоб воювати з Росією і Кремлем, він воює зі Сполученими Штатами. Замість того, щоб виставляти жорсткі умови Путіну і стискати кільце санкцій, він йому дивиться в очі, і кількість загиблих на фронті збільшується. У нього всіляко намагаються уникати слів "Росія – агресор", – зауважив Артур Герасимов.

"Це не просто так з’явилося зараз, бо зараз у США йде обговорення надання наступної військової допомоги Україні на наступний термін. Наші вороги розуміють – треба зламати двопартійну підтримку, адже коли питання ставало про допомогу Україні, про протидію Кремлю, республіканці і демократи сідали за один стіл і приймали рішення на користь України. Зараз намагаються всіляко цю підтримку зламати", – додав співголова фракції "Європейська Солідарність".

Герасимов заявив, що "Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК у парламенті з метою розслідування спроб підірвати партнерство України і США, зашкодити обороноздатності країни та посиленню впливу Росії на Україну.

"У Верховній Раді "Європейська Солідарність" буде ініціювати створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спробами послабити міжнародну підтримку України, спробами завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", – підкреслив народний депутат.

Також співголова фракції наголосив, що Порошенко витягнув Україну з-під російського контролю й управління, куди сьогодні знову намагаються повернути нашу державу.

"Якщо ми згадаємо 2010-13 роки – це було зовнішнє управління. Коли міністр оборони, керівник СБУ, керівник оборонної промисловості – з російським паспортом. Один з них героя Росії отримав за свою підривну діяльність на цьому посту в Україні. Коли Янукович після одного телефонного дзвінка з Москви згортає асоціацію з Європейським Союзом. За 2014-15 Порошенко у партнерстві зі Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом це зламав. Ми вийшли з зовнішнього російського ярма. А тепер робиться все, щоб нас туди повернути", – зазначив він.

"На заході широко не плівки коментується, бо це пшик. Але коментується те, що заявив Зеленський, коментуються дії Генерального прокурора і команди Зеленського. Бо це вже не просто слова, а дії. Коли відкривається кримінальна справа суддями, які – на плівках всі чули – фактично керуються з Офісу президента. І відкривається справа на одного з кандидатів на пост президента Сполучених Штатів Америки, то все це серйозна загроза суверенітету України. Ми не маємо жодного права дати цій владі залишити українців сам-на-сам з агресором. Бо якщо це станеться, Росії буде набагато легше воювати з Україною, а нам буде тяжче відстоювати наш суверенітет і незалежність", – сказав Артур Герасимов.

Герасимов підкреслив, що за кордоном обговорюють не стільки зміст так званих "плівок Деркача", бо в них нічого немає, скільки реакцію на цю історію Зеленського і дії його команди.

"Неосвічений і недосвідчений Зеленський разом з усією командою на оцей гачок росіян попався. Виникає питання: вони розуміють, що на гачок попалися чи через свою непрофесійність не можуть цього зрозуміти", – зауважив Герасимов.

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