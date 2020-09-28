Видно відсутність політичного досвіду, – член ТКГ про заяви Фокіна щодо Донбасу

У висловлюваннях заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна спостерігається відсутність політичного досвіду.

Хоча у будь-якому разі вони викликають скандали в суспільстві, що не йде на користь переговорів. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів журналіст, донеччанин у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Я думаю, потрібно розділяти Фокіна медійного і на переговорах. Не пам'ятаю, щоб він там виступав і висував свої ідеї. Там навіть немає такої можливості, тому що переговори завжди проходять щодо якихось конкретних позицій. Якщо йдеться про ділянки розмінування чи розведення військ, зрозуміло, що ідеї Фокіна, наприклад, із амністією бойовиків абсолютно не поміщаються", – зазначив він.

За його словами, пропозицію Фокіна про амністію на Донбасі представники ТКГ навіть жодного разу не піднімали на зустрічах. Поки все зупинилося на обговоренні внесення поправок до закону про особливий статус, що імплементують формулу Штайнмаєра.

Водночас член ТКГ підкреслив, що заяви заступника голови української делегації в медійному просторі іноді гіпертрофують. На його думку, у самих словах Фокіна часто спостерігається відсутність, як би це не дивно звучало, політичного досвіду.

"Людина 25 років не була в політиці, і зараз він не завжди прораховує, як його слова відгукнуться, як їх зрозуміють люди в конкретних історичних умовах. Це стосується зокрема і заяви по амністію, тому що він, у принципі, говорив правильні речі", – вважає Гармаш.

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