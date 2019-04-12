"Відмовився від призову": Міноборони перевірить Зеленського на ухилення від армії

Міністерство оборони України перевірить інформацію про можливе ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від військової служби в 2014 році.

Такий запит Міноборони отримало від народного депутата від "Народного фронту" Тетяни Чорновол, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один із кандидатів не готовий брати на себе функції захисника, йдеться про те, що нібито в 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", – повідомила політик.

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак запевнив, що в оборонному відомстві постараються 12 квітня відповісти на запит нардепа.

Прес-секретар шоумена Ірина Побєдоносцева відмовилася коментувати питання про можливе ухилення Зеленського від мобілізації, заявивши, що необхідно чекати відповідь Міноборони.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв повернути в Україну всіх полонених громадян, які перебувають в російських в'язницях.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!