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"Відмовився від призову": Міноборони перевірить Зеленського на ухилення від армії

4.3тЧитати матеріал російською

Міністерство оборони України перевірить інформацію про можливе ухилення кандидата в президенти Володимира Зеленського від військової служби в 2014 році.

Такий запит Міноборони отримало від народного депутата від "Народного фронту" Тетяни Чорновол, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один із кандидатів не готовий брати на себе функції захисника, йдеться про те, що нібито в 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", – повідомила політик.

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Перший заступник міністра оборони Іван Руснак запевнив, що в оборонному відомстві постараються 12 квітня відповісти на запит нардепа.

Прес-секретар шоумена Ірина Побєдоносцева відмовилася коментувати питання про можливе ухилення Зеленського від мобілізації, заявивши, що необхідно чекати відповідь Міноборони.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв повернути в Україну всіх полонених громадян, які перебувають в російських в'язницях.

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Особи
Тетяна ЧорноволВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
А Петькиных детей проверят?
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FOX OLE
FOX OLE
теперь главное потянуть с этим пару недель...
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Отмажут!
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