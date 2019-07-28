Відмовилися вчитися: спливли скандальні подробиці про "слуг народу" в Трускавці

Близько 5% майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" відмовилися від тижневого навчання в Трускавці, організованого для політсили Київською школою економіки.

Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України. Деталі вдалося дізнатися під час перебування організаторів навчання в потязі по маршруту "Київ-Трускавець", пише LB.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами бізнес-коуча Олексія Чорного, 95% кандидатів-переможців погодилися взяти участь у тренінгу, а ще 5% дали відмову з особистих причин.

"Слуги народу" в Трускавці Скріншот з відео

Почесний президент КШЕ Тимофій Милованов розповів, що курс вийшло організувати всього за три тижні.

Стало відомо, що майбутніх нардепів будуть навчати 22 інструктори і 12 модераторів. "Одні з кращих українських економістів і три віце-президента КШЕ: Олеся Верченко, Наталія Шаповал, Ольга Фарятьєва", – розповів Милованов.

За його словами, модератори будуть працювати за конкретними законодавчими проектами "слуг народу". При цьому імен інструкторів Милованов не назвав.

Тимофій Милованов

Як зазначив викладач КШЕ Андрій Ковальов, окремо майбутніх народних обранців будуть навчати і різних тематик: транспортній інфраструктурі, безпеці, обороні, макроекономіці і податковій політиці.

Їх поділять на групи – прототипи комітетів у Верховній Раді. Школа економіки підготувала як загальні, так і індивідуальні заняття з ухилом на практику.

Андрій Ковальов і Олексій Чорний

Кожен день "слуги" повинні будуть підготувати якісь документи, які можуть лягти в основу майбутніх законопроектів. За тиждень кожен з учасників школи зобов'язаний підготувати чотири документи: стратегію розвитку країни, публічну презентацію своєї політики, законопроект і стратегію його втілення.

При цьому, майбутні нардепи не будуть отримувати оцінок за виконану роботу.

"Слуги народу" в Трускавці LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у нардепи від президентської політсили і секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія розповів, що після оголошення результатів виборів "слуги народу" відправляться на 7 днів в школу парламентарія.

Незабаром в Київській школі економіки заявили, що отримали заявки на навчання ще від двох політсил.

26 липня стало відомо, що місцем проведення тренінгу стане Трускавець.

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