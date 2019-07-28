Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Відмовилися вчитися: спливли скандальні подробиці про "слуг народу" в Трускавці

10.5т Читати матеріал російською

Близько 5% майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу" відмовилися від тижневого навчання в Трускавці, організованого для політсили Київською школою економіки.

Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України. Деталі вдалося дізнатися під час перебування організаторів навчання в потязі по маршруту "Київ-Трускавець", пише LB.ua (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами бізнес-коуча Олексія Чорного, 95% кандидатів-переможців погодилися взяти участь у тренінгу, а ще 5% дали відмову з особистих причин.

Новини
Зеленський зустрівся зі "слугами народу": розсекречені перші подробиці

"Слуги народу" в Трускавці

"Слуги народу" в Трускавці

Скріншот з відео

Почесний президент КШЕ Тимофій Милованов розповів, що курс вийшло організувати всього за три тижні.

Стало відомо, що майбутніх нардепів будуть навчати 22 інструктори і 12 модераторів. "Одні з кращих українських економістів і три віце-президента КШЕ: Олеся Верченко, Наталія Шаповал, Ольга Фарятьєва", – розповів Милованов.

За його словами, модератори будуть працювати за конкретними законодавчими проектами "слуг народу". При цьому імен інструкторів Милованов не назвав.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Як зазначив викладач КШЕ Андрій Ковальов, окремо майбутніх народних обранців будуть навчати і різних тематик: транспортній інфраструктурі, безпеці, обороні, макроекономіці і податковій політиці.

Їх поділять на групи – прототипи комітетів у Верховній Раді. Школа економіки підготувала як загальні, так і індивідуальні заняття з ухилом на практику.

Андрій Ковальов і Олексій Чорний

Андрій Ковальов і Олексій Чорний

Кожен день "слуги" повинні будуть підготувати якісь документи, які можуть лягти в основу майбутніх законопроектів. За тиждень кожен з учасників школи зобов'язаний підготувати чотири документи: стратегію розвитку країни, публічну презентацію своєї політики, законопроект і стратегію його втілення.

При цьому, майбутні нардепи не будуть отримувати оцінок за виконану роботу.

"Слуги народу" в Трускавці

"Слуги народу" в Трускавці

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
75
36
Смішно
10
Цікаво
19
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а на горшок тоже будут учить садиться? Или памперсами будут пользоваться?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel