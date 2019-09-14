Відмовила "Слузі народу": Соколова зізналася, як могла потрапити в Раду

Журналістка Яніна Соколова могла стати народним депутатом 9-го скликання Верховної Ради.

У програмі "Інтерв'юер" вона заявила, що їй нібито пропонували місце в списку всі партії, які набрали більше 5% на парламентських виборах.

"Всі, хто пройшов в Раду, навіть "Слуга народу". Я не можу про це говорити. Це хтось із оточення Олександра Ткаченка. Все, що можу сказати", - заявила вона.

"Я критично ставлюся до всіх політичних сил, тому не погодилася піти до жодної з них. Є партії, які мені були симпатичні, але вони мали всередині неприємну субординацію. Моя мета - можливо, через 5 років створити свою партію..." - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво відповіла росіянам на мрію про розвал України. Вона також нецензурно послала всіх прихильників окупації держави.

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