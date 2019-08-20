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Відмова України від ядерної зброї: Кравчук розкрив цікавий нюанс

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Україна відмовилася від третього за потужністю в світі арсеналу ядерної зброї через загрозу економічних санкцій США.

Про це журналістам "24 каналу" розповів перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він зазначив, що західні країни боялися, що контроль над зброєю буде втрачено.

"Нас поставили прямо перед вибором – або ми складаємо ядерну зброю, або на нас нададуть економічний тиск, в тому числі й застосують санкції", – сказав політик.

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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

24tv.ua

"Чому поставили таку вимогу? Тому що в Україні було 165 ядерних балістичних комплексів, які були націлені на Сполучені штати Америки. Управління [розташовувалося] в Москві, а ракети стояли у нас. Хто міг гарантувати, що ніхто не натисне кнопки і не випустить ракету? А вона б потрапила в ціль, яка була передбачена спеціальним шифром", – заявив Кравчук.

Він додав, що крім зовнішнього тиску були і внутрішні проблеми, перш за все – економічні. Адже, щоб утримати тисячі танків і бойових машин, літаків і ракет, майже мільйон особливого складу, необхідні були десятки мільярдів, яких в Україні не було.

Як писав OBOZREVATEL, Леонід Кравчук підтримав спрощене надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань, і іноземцям, які воювали на Донбасі.

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Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
ядерна зброя санкции політика зброя
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коршун федот
коршун федот
А тактичні комплекси? Та то таке. Кравчук! Де найбільший в Європі Чорноморський флот?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Нахрена попу баян, а нищему лохлу ядерное оружие? Во-вторых, вы же сплошь невменько. С вас же станется и применить. Не, обезьяна хороша в клетке и с бананом в руке, а не с гранатой.
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