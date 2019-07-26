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"Відмахайтесь від мене": сепаратистка Штепа вляпалася в новий скандал

1.9т Читати матеріал російською

Екс-мер Слов'янська, одіозна сепаратистка Неля Штепа нахамила журналісту.

Інцидент стався в окружній комісії Торецька. Відео опубліковано в Twitter на сторінці Stugna UA.

Туди Штепа прибула для підтримки кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" Андрія Грудкіна. На питання журналіста, що Штепа робить в окружній комісії, вона грубо відповіла: "Відмахайтесь від мене".

"Дівчинка ще не відмахала своє..." - прокоментував запис блогер.

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"Із суду в нардепи": одіозна екс-мер Слов'янська Штепа йде в Раду

Неля Штепа

Неля Штепа

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі стався інцидент з Королевською. Її обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду, де розглядалася справа фальсифікацій на 52-му окрузі.

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Особа
Неля Штепа
Місце
Україна
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
БЛЯДВО КОНЧЕНОЕ!!! БУДЕТ ЗАМОЧЕНА В СОРТИРЕ!!! ШЛЮХА ДЕШЕВАЯ!!!
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
страна в урну.
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