"Відмахайтесь від мене": сепаратистка Штепа вляпалася в новий скандал

Екс-мер Слов'янська, одіозна сепаратистка Неля Штепа нахамила журналісту.
Інцидент стався в окружній комісії Торецька. Відео опубліковано в Twitter на сторінці Stugna UA.
Туди Штепа прибула для підтримки кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" Андрія Грудкіна. На питання журналіста, що Штепа робить в окружній комісії, вона грубо відповіла: "Відмахайтесь від мене".
"Дівчинка ще не відмахала своє..." - прокоментував запис блогер.
Неля Штепа
РБК-Україна
Дівчинка ще не відмахала своє ... https://t.co/LVdfoYtzHH- Stugna UA (@StugnaU) July 25, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі стався інцидент з Королевською. Її обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду, де розглядалася справа фальсифікацій на 52-му окрузі.
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