"Відмахайтесь від мене": сепаратистка Штепа вляпалася в новий скандал

Екс-мер Слов'янська, одіозна сепаратистка Неля Штепа нахамила журналісту.

Інцидент стався в окружній комісії Торецька. Відео опубліковано в Twitter на сторінці Stugna UA.

Туди Штепа прибула для підтримки кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" Андрія Грудкіна. На питання журналіста, що Штепа робить в окружній комісії, вона грубо відповіла: "Відмахайтесь від мене".

"Дівчинка ще не відмахала своє..." - прокоментував запис блогер.

Неля Штепа РБК-Україна

Дівчинка ще не відмахала своє ... https://t.co/LVdfoYtzHH - Stugna UA (@StugnaU) July 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі стався інцидент з Королевською. Її обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду, де розглядалася справа фальсифікацій на 52-му окрузі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!