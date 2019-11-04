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4 листопада • оновлено в 15:36
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"Відлежуватися не звикла!" Луценко заявила, що йде з Ради

16.5т Читати матеріал російською

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Луценко підтвердила, що написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що це рішення пов'язане із проблемами зі здоров'ям.

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати на повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", – заявила Луценко.

Ірина Луценко

Ірина Луценко

Facebook Луценко

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Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом партії "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Ради Луценко пройшла за партійними списками "ЄС", посідяючи 15 номер. Є членкинею Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

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Особа
Ірина Луценко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А хто замінить її?
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Поедет за муженьком учить английский. Стопудово пригодится в эмиграции ходить по бутикам.
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
К Гонтаревой собралась ? И тоже по состоянию здоровья. Ох и скудная у них фантазия !
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