"Відлежуватися не звикла!" Луценко заявила, що йде з Ради

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Луценко підтвердила, що написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що це рішення пов'язане із проблемами зі здоров'ям.

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати на повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", – заявила Луценко.

Ірина Луценко Facebook Луценко

Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом партії "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Ради Луценко пройшла за партійними списками "ЄС", посідяючи 15 номер. Є членкинею Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

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