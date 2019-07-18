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"Відкрию вам очі!" Зеленський жорстко звернувся до Парубія

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія, який відмовився від позачергового скликання Ради і рекомендував главі держави переписати звернення про скликання парламенту.

На думку президента, відмова парламенту зібратися на позачергове засідання є "повною байдужістю, бездіяльністю і неспроможністю". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У вас усіх був шанс, але ви його упустили. Ганьба, панове!" – додав Зеленський.

Президент просив призначити засідання на 18 липня для ухвалення низки антикорупційних законопроектів. Парубій відповів, що, згідно із законом, може покликати депутатів тільки на позачергову сесію і порадив Зеленському внести зміни в документ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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"Відкрию вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється з відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожнім залом під час ухвалення законів. Це все стало підставою для підписання мною указу про розпуск парламенту", – відреагував на цю заяву президент.

Лист Зеленського

Лист Зеленського

Facebook Володимир Зеленський

Зеленський зауважив, що один день роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн гривень.

"Ви влаштовуєте собі майже два місяці канікул до початку першого засідання Ради нового скликання. Відмовою в скликанні позачергового засідання ви не просто самоусунулися від роботи на благо України й українців, а й проявили злочинну бездіяльність, яка призвела до розтрати майже 700 млн гривень державного бюджету", – висловився він.

Президент також знову закликав нардепів зібратися на позачергове засідання, зазначивши, що це не суперечить Регламенту Ради.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 16 липня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив про те, що буде скликано засідання Ради.

  • Віцеспікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що позачергове засідання виправдане, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. В іншому випадку пропозиція про його проведення можна розцінювати як тролінг.

  • Потім Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Парубій
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Оксана Сыроед. Вимога Президента про скликання позачергово засідання після розпуску парламенту - це «задоволення статевої пристрасті неприродним способом з використанням безпорадного стану особи». (Стаття 153 КК) По форме - изящно, а по содержанию - обычный трехэтажный мат. А все от бессильной злобы, что старую деву «Самопомощь» электорат не хочет на этих выборах даже бесплатно.
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
Модер, а чего баним юзеров? Где правила? И я веду себя намного культурнее, чем всякие трупицыни, но они у вас желанные гости. Придется прекращать делать вам траффик.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Silchenko Alex, да обоз совсем страх потерял, госдеповская подстилка...
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Sladko Semen
Sladko Semen
Зеленский красавчик! Борется с этой швалью на всех фронтах..
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Sladko Semen, он пи..добол,а не красавчик.А "борется со швалью", как в "300 еврейцах",характеризующих "красавчика" и его команду.
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